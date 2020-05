FIFA 20 TOTSSF: anche la Bundesliga ha il suo Team of the Season So Far

Prosegue l'iniziativa Team of the Season So Far in FIFA 20, che sta mettendo a disposizione a cadenza settimanale le migliori squadre della stagione prima dello stop imposto dall'emergenza Coronavirus. Nelle scorse ore è stato presentato il Team of the Season So Far della Bundesliga, massima divisione calcistica tedesca.

Come facilmente immaginabile, la maggior parte dei calciatori provengono dal Bayern Monaco e dal Borussia Dortmund, che contano nell'undici titolare rispettivamente tre e cinque atleti. A stupire e Robert Lewandowksi, attaccante dei bavaresi, che sfoggia uno spettacolare Overall di 99, come Messi, De Bruyne e Van Dijk prima di lui.

FIFA 20 - Team of the Season So Far | Bundesliga

Undici titolare

Lewandowski (ST): 99

Werner (ST): 97

Sancho (RF): 96

Kimmich (CDM): 96

Hummels (CB): 96

Haaland (ST): 95

Reus (CAM): 95

Muller (CM): 95

Sommer (GK): 94

Kostic (LM): 94

Havertz (CAM): 94

Sostituti e Riserve

Gnabry (RW): 93

Upamecano (CB): 93

Ginter (CB): 92

Davies (LB): 92

Hradecky (GK): 91

Hakimi (RWB): 91

Niederlechner (ST): 89

Hinteregger (CB): 88

Serdar (CM): 88

Il Team of the Season So Far della Bundesliga è già disponibile nei pacchetti di Ultimate Team, dove rimarrà per un periodo limitato (). In aggiunta a questi calciatori è possibile ottenere anche(92) e(89) tramite Obiettivi e(93) mediante Sfida Creazione Rosa Flashback. Ricordiamo, infine, che l' evento Team of the Week , sospeso a causa dello stop dei campionati, riprenderà il prossimo 10 giugno.