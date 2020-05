FIFA 20 TOTSSF: disponibile il Team of the Season So Far della Liga spagnola

Prosegue l'evento Team of the Season So Far di FIFA 20, che a cadenza settimanale sta mettendo a disposizione dei giocatori le squadre con i migliori calciatori dell'anno "fino ad adesso". L'interruzione dei campionati ha costretto EA Sports a fare a meno delle canoniche Squadre dell'anno di fine stagione.

Dopo il TOTSSF della Premier League, oggi è arrivato il turno del Team of the Season So Far della Liga spagnola, che come facilmente immaginabile ospita tra le sue fila numerosi giocatori del Barcellona e del Real Madrid - cinque a testa, per l'esattezza. A spiccare è ovviamene Lionel Messi, che sfoggia un impressionante overall pari a 99, ma non scherzano neppure Suarez, Varane e Benzema con il loro totale di 97.

FIFA 20 - Team of the Season So Far | LaLiga

Undici titolare

Lionel Messi, 99 - FC Barcelona

Luis Suarez, 97 - FC Barcelona

Raphael Varane - 97, Real Madrid

Karim Benzema - 97, Real Madrid

Antoine Griezmann - 96, FC Barcelona

Sergio Ramos, 96 - Real Madrid

Jan Oblak, 96 - Atletico Madrid

Toni Kroos, 96 - Real Madrid

Nabil Fekir, 96 - Betis Sevilla

Marc-Andre ter Stegen, 95 - FC Barcelona

Santi Cazorla - 94 FC Villarreal

Sostituti e riserve

Carvajal, 94 - Real Madrid

Frenkie De Jong, 94 - FC Barcelona

Gerard Moreno, 93 - FC Villarreal

Perja, 93 - FC Valencia

Martin Ödegaard, 92 - Real Sociedad

Diego Carlos, 91 - FC Sevilla

Yuri Berchiche, 89 - Athletic Bilbao

Lucas Perez, 88 - Alaves

Ocampos, 88 - FC Sevilla

Le carte dei giocatori del TOTSSF della Liga spagnola sono ora disponibili nei pacchetti, dove rimarranno per un periodo limitato, ovvero. Segnaliamo che è possibile ottenere anche(91) mediante Sfida Creazione Rosa, e(92) e Mariano Díaz Mejía del Real Madrid (89) tramite Obiettivi. Ricordiamo infine che l'iniziativa Team of the Week è sospesa fino al 10 giugno.