FIFA 20 TOTSSF: guida alla sfida SBC di Lukaku, soluzioni e ricompense

I giocatori di FIFA 20 Ultimate Team possono dedicarsi alle nuove sfide SBC di Lukaku nella versione TOTSSF della Serie A. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarle a termine, parlandovi dei requisiti delle sfide e delle ricompense che è possibile ottenere dopo averle completate con successo.

Sono due le sfide creazione rosa di Romelu Lukaku da completare: una dedicata all'Inter e un'altra alla Serie A. Vediamo in dettagli i requisiti delle due sfide, e quali giocatori conviene schierare per completare nel modo più economico possibile.

Sfida di Lukaku Serie A

Requisiti

Minimo 1 giocatore proveniente dalla Serie A TIM

Minimo 1 giocatore TOTSSF, TOTW o Momenti TOTW

Valutazione squadra minima pari a 87

Intesa di squadra minima pari a 60

Ricompensa

1 giocatore zinco raro

Soluzioni

Sulla seguente pagina di Futbin è possibile consultare diverse soluzioni per la sfida di Lukaku della Serie A. Ogni riga presente nella pagina contiene un link a una possibile rosa da utilizzare per completare la sfida. Cliccate sul nome scritto nella colonna "Name" per visualizzare la formazione in dettaglio.

Sfida di Lukaku Inter

Requisiti

Minimo 1 giocatore proveniente dall'Inter

Valutazione squadra minima pari a 84

Intesa di squadra minima pari a 80

Ricompensa

1 carta oro premium maxi

Soluzioni

Sulla seguente pagina di Futbin è possibile consultare diverse soluzioni per la sfida di Lukaku dell'Inter. Ogni riga presente nella pagina contiene un link a una possibile rosa da utilizzare per completare la sfida. Cliccate sul nome scritto nella colonna "Name" per visualizzare la formazione in dettaglio.

Consiglio utile: le rose segnalate su Futbin non devono essere seguite per forza alla lettera. Cercate di sfruttare al massimo i giocatori in vostro possesso, prendendo spunti dalle formazioni consigliate su Futbin, naturalmente tenendo a mente i requisiti delle sfide.