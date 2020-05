FIFA 20 TOTS: Mpappé e Neymar 98 guidano il Team of the Season della Ligue 1

Dopo Liga, Premier League, Bundesliga e Serie A, è finalmente arrivato il turno del massimo campionato francese. EA Sports ha svelato il Team of the Season So Far della Ligue 1, già disponibile nei pacchetti di FIFA 20 Ultimate Team.

Ognuna delle squadre precedenti vantava almeno un giocatore con Overall 99: da Lionel Messi a Virgil Van Djik, passando per Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Nella nuova formazione non c'è nessuno con questo punteggio, e gli unici che si avvicinano sono Kylian Mbabbé e Neymar Jr, entrambi militanti nel Paris Saint-Germain, con OVR 98.

FIFA 20 - Team of the Season So Far | Ligue 1

ST: Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) - 98

LW: Neymar (Paris Saint-Germain) - 98

ST: Wissam Ben Yedder (AS Monaco) - 97

RW: Angel Di Maria (Paris Saint-Germain) - 96

CM: Marco Verrati (Paris Saint-Germain) - 95

CB: Thiago Silva (Paris Saint-Germain) - 95

CF: Memphis Depay (Lyon) - 94

CM: Renato Sanches (Lille) - 94

CM: Houssem Aouar (Lyon) - 94

CB: Marquinhos (Paris Saint-Germain) - 94

ST: Victor Osimhen (Lille) - 93

RB: Kenny Lala (Strasbourg) - 93

GK: Steve Mandanda (Marseille) - 92

CM: Téji Savanier (Montpellier) - 92

RW: Youcef Atal (OGC Nice) - 92

ST: Islam Slimani (AS Monaco) - 90

GK: Predrag Rajkovic (Stade de Reims) - 89

CB: Yunis Abdelhamid (Stade de Reims) - 89

CM: André (Lille) - 88

LB: Hassane Kamara (Stade de Reims) - 87

Il TOTSSF della Ligue 1 rimarrà disponibile nei pacchetti fino alle ore 19:00 di venerdì 5 giugno. A questi campioni vanno ad aggiungesi anche Idrissa Gana Gueye (93) e Aleksandr Golovin (89), sbloccabili tramite Obiettivi, e Dimitri Payet (93), ottenibile invece mediante una Sfida Creazione Rosa TOTS.