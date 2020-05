FIFA 20 TOTSSF: Ronaldo 99 guida la Squadra della Stagione della Serie A

Nel corso dell'ultima ora EA Sports, con la collaborazione di Just RoHn e Zano, ha svelato uno ad uno i giocatori che compongono il Team of the Season So Far della nostra amata Serie A, ovvero coloro che si sono maggiormente distinti in campo con le loro prestazioni fino allo stop forzato dall'emergenza Coronavirus.

A spiccare nell'undici titolare è, prevedibilmente, Cristiano Ronaldo, che con il suo Overall di 99 va ad eguagliare Lionel Messi del Barcellona, Virgil Van Djik del Liverpool, Kevin De Bruyne del Manchester City e Robert Lewandowski. Degni di nota anche Luis Alberto con 97, e Lautaro Martineze, Papu Gomes e Josip Ilicic, tutti con 96.

Undici titolare

Cristiano Ronaldo (Piemonte Calcio) - 99

Luis Alberto (Lazio) - 97

Ciro Immobile (Lazio) - 96

Lautaro Martínez (Inter) - 96

Josip Ilicic (Atalanta) - 96

Alejandro Darío Gómez (Atalanta) - 96

Wojciech Szczęsny (Piemonte Calcio - 95

Stefan de Vrij (Inter) - 95

Chris Smalling (Roma) - 94

Samir Handanovič (Inter) - 94

Sergej Milinković-Savić (Lazio) - 94

Sostituti e Riserve

Paulo Dybala (Piemonte Calcio) - 94

Radja Nainggolan (Cagliari) - 93

Lorenzo Insigne (Napoli) - 93

Kōstas Manōlas (Napoli) - 93

Francesco Acerbi (Lazio) - 93

Theo Hernández (Milan) - 93

Cuadrado (Piemonte Calcio) - 92

Domenico Berardi (Sassuolo) - 88

Lorenzo Pellegrini (Roma) - 88

Tutti i giocatori del Team of the Season So Far della Serie A sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 20 Ultimate Team, dove rimarranno per un periodo limitato fino alle ore 19:00 di venerdì 29 maggio. È inoltre possibile scegliere tra due versioni di Allan del Napoli (88 o 91) completando la Sfida Creazione Rosa Flashback, e ottenere Joao Pedro (92) e Boga (78) mediante Obiettivi.