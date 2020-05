FIFA 20 TOTSSF Serie A: ancora polemiche su Lukaku, le statistiche sono falsate?

Alla fine della scorsa settimana EA Sports ha pubblicato il team TOTSSF Serie A di FIFA 20 Ultimate Team, escludendo Romelu Lukaku

Lo stesso calciatore dell'Inter aveva Twittato un messaggio nel quale affermava di "non essere stupito, del resto ho criticato FIFA tante volte... e poi è un solo gioco!". Poche ore dopo l'atleta ha fatto poi la sua comparsa nella squadra TOTSSF Serie A tramite una sfida FUT SBC Romelu Lukaku, tutto bene quindi? Non proprio, perchè la community non ha digerito le statistiche del calciatore.

Lukaku ha una valutazione globale piuttosto alta su FIFA 20 Ultimate Team grazie alle indubbie doti nel tiro, nella velocità, nel dribbling e nei passaggi. Da notare come il valore legato alla fisicità sia invece 97, idealmente basato su una media delle voci salto, resistenza, potenza e forza, peccato che questi valori complessivamente restituiscano una media inferiore al punteggio assegnato da Electronic Arts.

Su Reddit i giocatori hanno messo a confronto la carta di Lukaku con quella di Sergej Milinković-Savić, il quale risulterebbe teoricamente meno potente del giocatore belga, avendo ottenuto un valore di 96 per quanto riguarda il fisico. I singoli parametri però hanno statistiche più alte... come mai quindi Savic ha ottenuto una valutazione globale inferiore?

Secondo alcuni Redditor il problema deriverebbe dal fatto che il tetto massimo per le statistiche è fissato a 99 quando alcuni atleti avrebbero valori ben più alti nella realtà, di conseguenza le medie voto non sarebbero del tutto corrispondenti alle effettive capacità degli atleti. Siete d'accordo con questa teoria oppure no? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.