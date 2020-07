FIFA 20 TOTW 40: Vardy e Dybala nella nuova Squadra della Settimana

L'iniziativa Team of the Week, con la ripartenza dei campionati, ha ormai re-ingranato, e puntualissima come sempre EA Sports ha svelato i giocatori che, grazie alle loro brillanti prestazioni, hanno ottenuto un posto nella Squadra della Settimana 40 di FIFA 20 Ultimate Team.

Nell'undici titolate ci sono ben tre giocatori della nostra Serie A, ovvero Łukasz Skorupski del Bologna, Mario Rui del Napoli e Paulo Dybala della Juventus (Piemonte Calcio). Buona rappresentanza anche tra u sostituti e le riserve, con Karol Linetty della Sampdoria, Alexis Sánchez dell'Inter, Soualiho Meïté del Torino e Simeon Tochukwu Nwanko del Crotone. Tra i campioni internazionali si segnalano Jamie Vardy del Leicester City e Pierre-Emerick Aubameyang dell'Arsenal.

Squadra della Settimana 40

Titolari

Skorupsi - GK - 81 - Bologna

Tarkowski - CB - 86 - West Ham

Jesus Navas - RB - 84 - Sevilla

Mario Rui - LB - 82 - Napoli

Saul - CM - 88 - Atletico Madrid

Vlasic - CAM - 84 - CSKA Moscow

Raul Garcia - CAM - 83 - Athletic Bilbao

Berge - CM - 82 - Sheffield United

Dybala - ST - 91 - Juventus / Piemonte Calcio

Aubameyang- LW - 91 - Arsenal

Vardy - ST - 88 - Leicester City

Sostituti

McCarthy - GK - 81 - Southampton

Schurpf - LWB - 81 - FC Luzern

Oliver Torres - CM - 82 - Sevilla

Linetty - ST - 81 - Sampdoria

Sanchez - RM - 86 - Inter

Matheus Pereira - ST - 84 - West Brom

Benrahma - LW - 83 - Brentford

Riserve

Kim In Seong - LM - 78 - Ulsan Hyundai

Meite - RM - 74 - Torino

Wunderlich - CAM - 75 - FC Viktoria Köln

Junker - ST - 79 - Bodø/Glimt

Simy - ST - 79 - Crotone

I giocatori della Squadra della Settimana 40 saranno disponibili nei pacchetti a partire dalle. Potranno essere trovati per una settimana esatta, ovvero fino alla stessa ora di venerdì 14 luglio, quando debutterà il TOTW 41. Intanto, potete già prepararvi alla prossima stagione prenotando FIFA 21