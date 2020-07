FIFA 20 TOTW 41: Caputo e Vidal tra i calciatori della Squadra della Settimana

Nemmeno questo mercoledì EA Sports ha saltato il rinnovato appuntamento con la Squadra della Settimana di FIFA 20 Ultimate Team, giunta alla sua quarantunesima iterazione.

Anche questa settimana la rappresentanza della Serie A nell'undici titolare è molto ampia, con il portiere del Cagliari Cragno, Fazio della Roma, Kessié del Milan e Caputo del Sassuolo. Tra i campioni internazionali si segnalano Vidal del Barcellona e David Silva del Manchester City.

Squadra della Settimana 41

Undici titolare

Cragno - 84

Fazio - 83

Rubén Pena - 82

Egan - 81

Kessié - 82

David Silva - 89

Banega - 86

Vidal - 86

Caputo - 86

Nani - 85

Antonio - 82

Sostituti

Ivan Cuellar - 81

Taylor - 81

Weimann - 82

Pablo Hernandez - 81

Junior Negao - 81

Paulinho - 81

Cissé - 81

Riserve

Lavanchy - 75

Hammershøj Mistrati - 74

Zinchernagel - 76

Uhre - 75

Tadic -75

I giocatori della Squadra della Settimana 41 saranno disponibili nei pacchetti di FIFA 20 Ultimate Team a partire dalle ore 19:00 di oggi 15 luglio. Potranno essere trovati per una settimana esatta, ovvero fino alla stessa ora di venerdì 21 luglio, quando debutterà il Team of the Week 42. Nel frattempo, potete già prepararvi alla prossima stagione prenotando FIFA 21.