FIFA 20 TOTW: Barella e Nainggolan nella Squadra della Settimana 9

Se siete giocatori abituali di FIFA 20, allora sapete bene cosa accade il mercoledì. EA Sports ha annunciato la Squadra della Settimana 9 di FIFA 20 Ultimate Team, che accoglie tra le sue fila i calciatori che maggiormente si sono distinti negli ultimi giorni nei principali campionati internazionali.

A difendere l'onore della Serie A ci pensano Radja Nainggolan del Cagliari, che sul tabellino della partita contro la Fiorentina ha lasciato tre assist e una rete, e Nicolò Barella dell'Inter, che con il suo gol si è rivelato decisivo nella vittoria per 2-1 ai danni del Verona. Tra i campioni internazionali, segnaliamo la presenza di Leo Messi del Barcellona e Robert Lewandowski del Bayern Monaco. Ecco la rosa al gran completo:

Undici Titolare

GK Wojciech Szczesny (Piemonte Calcio) - 87

GK Ben Foster (Watford) - 83

LB Andrew Robertson (Liverpool) - 86

LB Alex Telles (Porto) - 86

RB Ricardo Pereira (Leicester City) - 84

CDM Donny van de Beek (Ajax) -- 84

CM Nicolò Barella (Inter) - 83

CAM Radja Nainggolan (Cagliari) - 86

LW Dimitri Payet (Marsiglia) - 84

RW Lionel Messi (Barcellona) - 95

ST Robert Lewandowski (Bayern Monaco) - 91

Sostituti e Riserve

ST Erling Braut Haland (Salisburgo) - 82

RB Capa (Atletico di Bilbao) - 82

LM Mislav Orsic (Dinamo Zagabria) - 82

RW Patrick Hermann (Borussia Monchengladbach) - 81

LM Denis Bouanga (Saint-Etienne) - 81

CB Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk) - 81

ST Rouwen Hennings (Fortuna Dusseldorf) - 80

CF Henry Martin (Club America) - 80

LM Victor Rodriguez (Seattle Sounders) - 79

RWB Christopher Trimmel (Union Berlin) - 79

ST Cyriel Dessers (Heracles Almelo) - 76

ST Christian Doidge (Hibernian) - 75

Come sicuramente già saprete, la Squadra della Settimana diverrà disponibile in FIFA 20 Ultimate Team a partire dalle ore 19:00 di oggi 13 novembre. Ne approfittiamo per ricordarvi che nei pacchetti sono rinvenibili i primi 14 giocatori dinamici dell'evento Road to Final, ai quali vanno ad aggiungersi anche Corona (Sfida Creazione Rosa), Rodri (Featured Squad Battle) e Willain Borges (Sfida Creazione Rosa). Domani 15 novembre verranno svelati altri calciatori.