FIFA 20 TOTW: Il Team of the Week Moments 4 ci porta indietro di un anno

Prosegue l'iniziativa "Moments" di EA Sports che, impossibilitata a dare forma alle consuete Squadre della Settimana a causa degli stop di Serie A, LaLiga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1, sta mettendo a disposizione dei giocatori di FIFA 20 Ultimate Team i Team of the Week Moments, ovvero delle rose basate sulle squadre degli anni scorsi.

Per il Team of the Week Moments 4 EA Sports si è ispirata al TOTW 30 di FIFA 19 Ultimate Team, vecchio esattamente di un anno. Tra le sue fila figurano giocatori del calibro di Robert Lewandowki, Josip Ilicic, James Vardy e Son Heung-min (che a questo giro sicuramente non sarebbe potuto comparire, visto che è stato chiamato per la leva in Corea del Sud!). Rispetto all'anno scorso, tuttavia, manca all'appello De Rossi, che nel frattempo si è ritirato dal calcio giocato.

Team of the Week Moments 4

Titolari

GK: Pau Lopez (AS Roma) | 85

CB: Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt) | 83

CB: Dante (OGC Nice) | 82

RB: Hugo Mallo (Celta Vigo) | 82

RM: Anderson Talisca (Guangzhou Evergrande) | 86

LM: Adam Ljajic (Besiktas) | 84

RM: Pablo Sarabia (PSG) | 86

CAM: Heung-min Son (Tottenham Hotspur) | 91

ST: Josip Iličić (Atalanta) | 90

ST: Jamie Vardy (Leicester City) | 87

ST: Robert Lewandowski (Bayern Munich) | 94

Sostituti e riserve

CB: Jagielka | 81

ST: Isak | 84

CM: De Paul | 84

GK: Akinfeev | 83

ST: Belfodil | 82

ST: Mateta | 82

RM: Tsygankov | 82

LF: Arfield | 80

RM: Bouzat | 80

LW: Rossi | 79

Tutti i giocatori adesso si trovano nelle loro squadre attuali e il loro aumento di TOT è in linea con il loro percorso di aggiornamento di FUT 20. I membri del Team of the Week Moments 4 verranno resi disponibili nei pacchetti di FIFA 20 Ultimate Team a partire dalle ore 19:00. Prima di salutarvi, ci teniamo inoltre a ricordare che in questi giorni è disponibile pure il Team 2 di FUT Birthday, con giocatori che vantano statistiche aggiornate per Piede Debole e Mosse Abilità.