FIFA 20 TOTW: Immobile e Lukaku nella Squadra della Settimana 21

EA Sports ha annunciato e già reso disponibile in FIFA 20 Ultimate Team la Squadra della Settimana 21, nella quale hanno trovato posto i giocatori più in forma degli ultimi sette giorni.

Non stupisce affatto la presenza in attacco di Ciro Immobile (90) della Lazio e Romelu Lukaku (88) dell'Inter, entrambi reduci da una doppietta messa a segno durante l'ultima uscita in campionato. Tra i campioni internazionali segnaliamo Angel Di Maria (88) del Paris Saint-Germain e Roberto Firmino (88) del Liverpool.

Undici titolare

TEAM OF THE WEEK

GK: Hugo Lloris (Tottenham) - 89

CB: Matthijs de Ligt (Piemonte Calcio/Juventus) - 87

LB: Alex Telles (Porto) - 87

CB: Yerry Mina (Everton) - 84

CM: Daniel Parejo (Valencia) - 88

RM: Angel Di Maria (Paris Saint-Germain) - 88

CAM: Jadon Sancho (Borussia Dortmund) - 87

CM: Santi Cazorla (Villarreal) - 86

CF: Roberto Firmino (Liverpool) - 88

ST: Ciro Immobile (Lazio) - 90

ST: Romelu Lukaku (Inter) - 88

Sostituti

GK: Steve Mandanda (Marseille) - 83

CB: Kaan Ayhan (Fortuna Dusseldorf) - 81

RM: Robert Snodgrass (West Ham) - 81

ST: Francesco Caputo (Sassuolo) - 84

RW: Daniel Ginczek (Wolfsburg) - 82

ST: Kasper Dolberg (Nice) - 81

LW: Oussama Idrissi (AZ) - 81

Riserve

CM: Alexandru Maxim (Gaziantep) - 79

CM: Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova) - 78

LM: Ahmet Engin (Duisburg) - 76

LM: Nathan Thomas (Carlisle United) - 74

LW: Said Benrahma (Brentford) - 80

I giocatori della Squadra della Settimana 21 sono già disponibili nei pacchetti di FIFA 20 Ultimate Team, dove ci rimarranno fino alle 18:59 di mercoledì 12 febbraio. Ne approfittiamo per ricordarvi che avete tempo fino a venerdì prossimo per ottenere i giocatori della prima squadra delle Stelle del Futuro.