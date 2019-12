FIFA 20 TOTW: Immobile e Van Dijk nella Squadra della Settimana 12

Neppure questo mercoledì EA Sports ha saltato il suo consueto appuntamento con la Squadra della Settimana. La dodicesima rosa di FIFA 20 Ultimate Team include i giocatori che si sono maggiormente distinti negli ultimi sette giorni nei campionati internazionali.

Salta subito all'occhio Ciro Immobile della Lazio, che a suon di gol ha conquistato un posto in attacco al fianco di giocatori come Marko Arnautović dello Shanghai SIPG e Aleksandar Mitrović del Fulham. In difesa, invece, spicca Virgil Van Dijk, classificatosi in seconda posizione nella corsa al Pallone d'Oro 2019. A rappresentare la Serie A ci pensa anche Mario Pasalic dell'Atalanta, inserito tra i sostituti. Ecco a voi la rosa al gran completo:

Undici titolare

Cillessen - GK - 85 - Valencia

Van Dijk - CB - 91 - Liverpool

Carvajal - RB - 86 - Real Madrid

Bender - RB - 83 - Bayer Leverkusen

Alli - CAM - 86 - Tottenham Hotspur

Fekir - RM - 86 - Real Betis

Odegaard - CM - 82 - Real Sociedad

Fischer - LM - 82 - Copenhagen

Immobile - ST - 88 - Lazio

Arnautovic - ST - 84 - Shanghai SIPG

Mitrovic - ST - 84 - Fulham

Sostituti

Costil - GK - 83 - Bordeaux

Da Silva - CB - 82 - Stade Rennais

Shelvey - CM - 81 - Newcastle United

Pasalic - CM - 81 - Atalanta

Cornet - RW - 81 - Lyon

Embolo - ST - 81 - Borussia Mönchengladbach

Pabón - RW - 81 - Monterrey

Riserve

Djalma - LM - 79 - Alanyaspor

Son Jun Ho - CM - 78 - Jeonbuk Hyundai Motors

Dasilva - CM - 75 - Bristol City

Brustad - CAM - 74 - Mjøndalen

Lang - RW - 76 - Ajax

La dodicesima Squadra della Settimana sarà disponibile in FIFA 20 Ultimate Team . Com'è consuetudine, potrete trovare le versione in-forma dei giocatori nei pacchetti per un periodo limitato. Nel caso non ve ne foste accorti, segnaliamo che Marco Van Basten è stato rimosso da FIFA 20