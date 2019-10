FIFA 20 TOTW: Kane e Pjanić nella Squadra della Settimana 5 di Ultimate Team

Puntuale come sempre, EA Sports ha annunciato la nuova Squadra della Settimana di FIFA 20 Ultimate Team, rosa composta dai calciatori che si sono distinti con le loro prestazioni negli ultimi sette giorni.

A brillare nel TOTW 5 sono senza dubbio le tre stelle internazionali Harry Kane del Tottenham, Robert Lewandowski del Bayern Monaco e İlkay Gündoğan del Manchester City. A rappresentare la Serie A ci pensano invece Miralem Pjanić della Juventus, Ruslan Malinovskyi dell'Atalanta (finiti dell'undici titolare), Amir Rrahmani del Verona e Eljif Elmas del Napoli (inseriti tra i sostituti). Ecco a voi la rosa al gran completo:

Undici iniziale

GK: Keylor Navas - Paris Saint-Germain - (FRA1) - Costa Rica

LB: Lucas Digne - Everton - (ENG1) - France

LB: Marcos Acuña - Sporting CP - (POR) - Argentina

CB: Shane Duffy - Brighton & Hove Albion - (ENG1) - Republic of Ireland

CM: Miralem Pjanić - Piemonte Calcio - (ITA1) - Bosnia and Herzegovina

CM: İlkay Gündoğan - Manchester City - (ENG1) - Germany

CM: Georginio Wijnaldum - Liverpool - (ENG1) - Holland

CM: Ruslan Malinovskyi - Atalanta - (ITA1) - Ukraine

ST: Robert Lewandowski - Bayern München - (GER1) - Poland

ST: Harry Kane - Tottenham Hotspur - (ENG1) - England

LW: Denis Cheryshev - Valencia CF - (SPA1) - Russia

Sostituti e Riserve

GK: Kasper Schmeichel - Leicester City - (ENG1) - Denmark

CB: Amir Rrahmani - Hellas Verona - (ITA1) - Kosovo

CM: Weston McKennie - FC Schalke 04 - (GER1) - United States

CAM: John McGinn - Aston Villa - (ENG1) - Scotland

ST: Omar Al Soma - Al Ahli - (SAU) - Syria

ST: Germán Cano - Independiente Medellín - (COL) - Argentina

ST: Alan Kardec - Chongqing Lifan - (CHN) - Brazil

CB: Harry Souttar - Fleetwood Town - (ENG3) - Australia

CAM: Eljif Elmas - Napoli - (ITA1) - FYR Macedonia

ST: Shin Wook Kim - Shanghai Greenland Shenhua - (CHN) - Korea Republic

ST: Nicky Maynard - Mansfield Town - (ENG4) - England

ST: Xu Yang - Tianjin Tianhai - (CHN) - China PR

Come al solito, la Squadra della Settimana sarà disponibile in gioco a partire dalle ore 19:00. Ne approfittiamo per segnalarvi che tra le nostre pagine trovate una guida allo Scambio Icone Fut e che FIFA 20 ha ricevuto il Title Update 4, volto alla risoluzione dei numerosi bug della carriera.