FIFA 20 TOTW: Koulibaly e Griezmann nel Team of The Week Moments 6

I campionati internazionali non sono ancora ripartiti, e così per la sesta settimana consecutiva i giocatori di FIFA 20 Ultimate Team devono accontentarsi del Team of the Week Moments, una rosa ispirata a una delle Squadre della Settimana degli anni passati.

A questo giro la Serie A è rappresentata da Kalidou Koulibaly, finito nell'undici titolare, e da Andrea Belotti del Torino e Samuel Di Carmine del Verona, entrambi inclusi tra i sostituti. Tra i campioni internazionali si segnalano Antoine De Griezmann del Barcellona, Pierre-Emerick Aubameyang dell'Arsenal e Karim Benzema del Real Madrid. Ecco a voi il TOTW Moments 6:

FIFA 20 Team of the Week Moments 6

Undici titolare

Koulibaly - CB - 92 - Napoli

Griezmann - ST - 91 - Barcellona

Aubameyang - ST - 90 - Arsenal

Benzema - ST - 90 - Real Madrid

Roberto Firmino - ST - 89 - Liverpool

Arnautovic - RM - 87 - Shanghai SIPG

Umtiti - CB - 87 - Barcellona

Tadic - CAM - 86 - Ajax

Javi Martinez - CB - 86 - Bayern Monaco

Perisic - CAM - 86 - Bayern Monaco

Boruc - GK - 81 - Bournemouth

Sostituti e riserve

Thauvin - RM - 85 - Marsiglia

Belotti - ST - 84 - Torino

Godden - ST - 81 - Coventry City

Johnson - LM - 81 - Borussia Mönchengladbach

Di Carmine - ST - 79 - Hellas Verona

Alessandra - CM - 73 - Carlisle United

Koroma - ST - 65 - Rotherham United

Il Team of the Week Moments 6 sarà disponibile all'interno dei pacchetti di FIFA 20 Ultimate Team a partire dalle ore 19:00. Tutti i calciatori, nonostante provengano da una Squadra del passato, figurano nelle loro squadre attuali, mentre il loro aumento di TOT è in linea con il percorso di aggiornamento di FIFA 20. Prima di salutarvi, ci teniamo a ricordarvi che per le ore 19:00 di venerdì 24 aprile è atteso l'annuncio del Team of the Season So Far di FIFA 20 (le votazioni sono attualmente in corso).