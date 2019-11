FIFA 20 TOTW: Lukaku e Luis Alberto nella Squadra della Settimana 8

EA Sports ha svelato la Squadra della Settimana 8 di FIFA 20 Ultimate Team, che come al solito vanta tra le sue fila i calciatori che si sono maggiormente distinti nei campionati internazionali negli ultimi sette giorni.

A questo giro, a rappresentare la Serie A nell'undici titolare ci pensano Matthijs de Ligt della Juventus, al suo primo gol nel massimo campionato italiano, Romelu Lukaku dell'Inter, autore di una doppietta ai danni del Bologna nell'ultima di campionato, e Luis Alberto della Lazio, che con una super prestazione si è rivelato fondamentale nella vittoria sul Milan. Degna di nota anche la presenza di Camillo Ciano del Frosinone e Chris Smalling della Roma, entrambi finiti tra i sostituiti. A seguire potete consultare la rosa al completo:

Undici titolare

Yann Sommer (GK) - 86

Kyle Walker (RB) - 86

Alex Grimaldo (LB) - 85

Matthijs de Ligt (CB) 86

Hakim Ziyech (CAM) - 86

Luis Alberto (CM) - 86

Iker Muniain (CAM) - 84

Filip Kostic (LM) - 84

Thorgan Hazard (LM) 84

Romelu Lukaku (ST) - 86

Timo Werner (ST) - 85

Sostituti e riserve

Walter Benitez (GK) - 83

Chris Smalling (CB) - 83

Frank Fabra (LB) - 82

Fabian Orellana (RM) - 82

Nicolas Lodeiro (CAM) - 82

Tammy Abraham (ST) - 84

Joao Pedro (ST) - 82

Harry Ascroft (CB) - 69

Camillo Ciano (ST) - 80

John Lundstram (CM) - 76

Mohammed Buya Turay (ST) - 77

Rusian Hepburn-Murphy (ST) - 71

Come sempre, la Squadra della Settimana diverrà disponibile in FIFA 20 Ultimate Team a partire dalle ore 19:00. Gli oggetti TOTW si potranno trovare all'interno dei pacchetti per un periodo limitato. Ne approfittiamo per segnalarvi che ieri FIFA 20 ha ricevuto il Title Update 6 su PC (presto in arrivo anche su console) che ha aggiornato i volti di 39 calciatori e migliorato il rilevamento del fuorigioco.