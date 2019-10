FIFA 20 TOTW: Nainggolan e Griezmann nella Squadra della Settimana 6

Puntuale come ogni mercoledì, EA Sports ha pubblicato una nuova Squadra della Settimana in FIFA 20 Ultimate Team. Scopriamo assieme l'identità dei 23 calciatori selezionati dagli sviluppatori per comporre il TOTW numero 6.

Il missile spedito nella porta della SPAL la scorsa domenica ha consentito a Radja Nainggolan del Cagliari di trovare un posto nell'undici titolare, accanto a calciatori del calibro di Antoine Griezmann e Ángel Di María. A rappresentare la nostra Serie A ci sono anche Lautaro Martínez dell'Inter, William Troost-Ekong dell'Udinese e Andreas Cornelius del Parma, inclusi tra i sostituti e le riserve. Ecco la selezione completa:

Undici titolare

Stéphane Ruffier (GK) - 86

Mats Hummels (CB) - 88

Marcos Alonso (LB) - 84

Yerry Mina (CB) - 82

Daniel Parejo (CM) - 87

Taison (CAM) - 84

Abdoulaye Doucouré (CM) - 84

Radja Nainggolan (RW) - 85

Antoine Griezmann (LW) - 90

Angel Di Maria (RW) - 87

Wissam Ben Yedder (ST) - 85

Sostituti e riserve

Alfred Gomis (GK) - 81

William Troost-Ekong (CB) - 81

Tomáš Souček (CDM) - 82

Petros Mantalos (LM) - 81

Lautaro Martínez (ST) - 84

Ángel (ST) - 82

Jack Grealish (LW) - 81

Mislav Oršić (LM) - 79

Jordan Morris (LM) - 78

Andreas Cornelius (ST) - 80

Daniel Candeias (ST) - 79

Henok Goitom (ST) - 78

Cosa ve ne pare della selezione operata? Come sempre, la Squadra della Settimana diverrà disponibile in FIFA 20 Ultimate Team a partire dalle ore 19:00. Ne approfittiamo per ricordarvi che è in corso l'evento di Hallowen FIFA Ultimate Scream e che tra le nostre pagine trovate una guida ai migliori calciatori svincolati di FIFA 20.