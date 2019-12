FIFA 20 TOTW: la Squadra della Settimana 13 con Luis Alberto e Mané

Puntualissima, è EA Sports ha svelato la tredicesima Squadra ella Settimana di FIFA 20 Ultimate Team, che ospita i calciatori che più si sono distinti in campo negli ultimi sette giori.

L'unico rappresentate della Serie A è Luis Alberto della Lazio, inserito nell'undici titolare per la sua eccezionale prestazione contro la Juventus: con due assist, si è rivelato decisivo nella vittoria ai danni dell Vecchia Signora. DAi campionati stranieri arrivano giocatori del calibro di Sadio Mané del Liverpool e Marco Reus del Borussia Dortmund. Ecco a voi la rosa al gran completo:

Undici titolare

Martin Dubravka (GK) - 83

Raphael Varane (CB) - 86

Martin Hinteregger (CB) -83

Aaron Wan-Bissaka (RB) - 82

Sadio Mané (LM) - 90

Luis Alberto (CM) - 87

Charles Aranguiz (CDM) - 85

Joaquín (LM) - 83

Morgan Sanson (CM) - 82

Marco Reus (CF) - 89

Memphis Depay (CF) - 86

Sostituti e riserve

Luigi Sepe (GK) - 81

Guillermo Maripán (CB) - 82

Cristian Ansaldi (LM) - 82

Matheus Pereira (CAM) - 81

Jamie Vardy (ST) - 84

Cristhian Stuani (ST) - 82

Lukas Podolski (RF) - 81

Cristian Battocchio (CM) - 78

Carlos Sierra (CM) - 73

Carlos Vinícius (ST) - 79

Adam Le Fondre (ST) - 78

Josh Maja (ST) - 75

La Squadra della Settimana 13 sarà disponibile in FIFA 20 Ultimate Team a partire dalle ore 19:00 di oggi 11 dicembre. Potrete trovare le carte in-forma dei giocatori sopramenzionati nei pacchetti per un periodo limitato. Ne approfittiamo per ricordarvi che dalle 19:00 di domani 12 dicembre sarà disponibile la Sfida Creazione Rosa di Messi (96), in celebrazione del suo sesto Pallone d'Oro.