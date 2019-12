FIFA 20 TOTW: la Squadra della Settimana 14 con Salah ed Hernandez

Puntualissima come sempre, EA Sports ha svelato la quattordicesima Squadra della Settimana di FIFA 20 Ultimate Team, che include tra le sue fila i calciatori che si sono maggiormente distinti con le loro prestazioni negli ultimi sette giorni.

A questo giro, a portare alta la bandiera della Serie A ci pensano Theo Hernández (84) del Milan, Borja Valero (82) dell'Inter e Gervinho (82) del Parma. Il primo è stato inserito tra i titolari, mentre gli altri due siedono in panchina. Tra i campioni internazionali menzioniamo Kevin De Bruyne (94) del Manchester City, Mohammed Salah (92) del Liverpool e Coutinho (88) del Bayern Monaco. Ecco a voi la rosa al completo:

Undici titolare

Benjamin Lecomte (GK) - 86

Jan Vertonghen (LB) - 88

Raúl Albiol (CB) - 85

Theo Hernández (LB) - 84

Kevin De Bruyne (CAM) - 94

Pizzi (RM) - 86

Leandro Paredes (CM) - 83

José Campana (CM) - 83

Jadon Sancho (LF) - 86

Mo Salah (ST) - 92

Philippe Coutinho (LW) - 88

Sostituti e riserve

Hendrik Van Crombrugge (GK) - 79

Lucas Olaza (LB) - 81

Dan Gosling (CM) - 81

Borja Valero (CM) - 82

Gervinho (LW) - 82

Steven Berghuis (RW) - 83

Youssef El-Arabi (ST) - 81

Pascal Schürp (LWB) - 75

Omar Govea (CAM) - 79

Florian Niederlechner (ST) - 80

Jordan Rhodes (ST) - 78

Conor Chaplin (ST) - 74

La Squadra della Settimana 14 sarà disponibile in FIFA 20 Ultimate Team a partire dalle ore 19:00 di oggi 18 dicembre. Le carte in-forma dei giocatori saranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato. Ne approfittiamo per ricordarvi è in corso l'evento FIFA 20 Futmas, e che fino al 20 dicembre potrete trovare nei pacchetti i calciatori nominati ai TOTY 2019, che possiedono carte con immagini dinamiche e un boost +1 sull'overall.