FIFA 20 TOTW: la Squadra della Settimana 17 con Immobile, Sirigu e Criscito

EA Sports ha reso nota la Squadra della Settimana 17 di FIFA 20 Ultimate Team, che include i migliori calciatori internazionali degli ultimi sette giorni.

A questo giro a portare alta la bandiera della Serie A è fortemente rappresentata: nell'undici titolare figurano Salvatore Sirugu del Torino, che ha festeggiato la sua centesima presenza con la maglia granata a reti inviolate, Ciro Immobile della Lazio, che con la doppietta rifilata al Brescia è salito a quota 19 reti in 18 giornate, Domenico Criscito del Genoa, autore di un gol e di una solida prestazione contro il Sassuolo, e Papu Gomez dell'Atalanta, che ha aperto le danze nella goleada ai danni del Parma. A seguire la rosa al gran completo:

Squadra della Settimana 17 di FIFA 20 Ultimate Team

Undici Titolare

Salvatore Sirigu (GK) – 86

Raphael Varane (CB) – 87

Jesus Corona (RB) – 84

Domenico Criscito (CB) – 82

Alejandro Gomez (CAM) – 87

Nicolas Pepe (RM) – 85

James Maddison (CM) – 84

Gerard Deulofeu (LM) – 83

Jack Grealish ( LW) – 84

Ciro Immobile (ST) – 89

Gabriel Jesus (ST) – 82

Sostituti e riserve

Odisseas Vlachodimas (GK) – 83

Mouchtar Diakhaby (CB) – 81

Mark Noble (CDM) – 81

Marko Livaja (CAM) – 81

Ricardo Horta (LW) – 82

Enes Unal (ST) – 81

Nicky Maynard (ST) – 81

Paul Farman (GK) – 72

Uros Racic (CM) – 79

Tyrese Campbell (RM) – 75

Nahki Wells (ST) – 78

Matt Godden (ST) – 75

La Squadra della Settimana 17 èin FIFA 20 Ultimate Team . Le carte in-forma dei calciatori rimarranno disponibili nei pacchetti per un periodo limitato. Ne approfittiamo per segnalarvi che a partire da ora e per un periodo limitatodel Team of The Year di FIFA 20 : Robertson (94), De Ligt (96), Van Dijk (99), Alexander-Arnold (95) e Alisson (97).