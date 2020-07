FIFA 20 TOTW: la Squadra della Settimana 39 con Fabián Ruiz e Sergio Ramos

La Squadra della Settimana è tornata ad essere un piacevole consuetudine per i giocatori di FIFA 20 Ultimate Team. EA Sports ha appena svelato il Team of the Week 39, che sarà disponibile per sette giorni nei pacchetti.

La Serie A è ampiamente rappresentata nella squadra titolare da Stefan De Vrij dell'Inter (88), Fabián Ruiz del Napoli (86), Edin Džeko della Roma (86). Tra i sostituti ci sono invece Muriel dell'Atalanta (83) e Cornelius del Parma (83). Tra i campioni internazionali segnaliamo Sergio Ramos del Real Madrid (92) e Sadio Mané del Liverpool (92).

Squadra della Settimana 39 | FIFA 20 Ultimate Team

Titolari

Kasper Schmeichel (OVR 87)

Sergio Ramos (OVR 92)

Steven de Vrij (OVR 88)

Marc Bartra (OVR 85)

Michael Keane (OVR 85)

Fabian (OVR 86)

Andrej Kramaric (OVR 85)

James Ward-Prowse (OVR 82)

Sadio Mane (OVR 92)

Anthony Martial (OVR 87)

Edin Dzeko (OVR 86)

Sostituti

Ruben Blanco (OVR 86)

Jonathan Schmid (OVR 81)

Daniel Szoboszlai (OVR 83)

Breel Embolo (OVR 84)

Andreas Cornelius (OVR 83)

Luis Muriel (OVR 83)

Burak Yilmaz (OVR 82)

Riserve

Fredrik Ulvestad (OVR 77)

Przemyslaw Placheta (OVR 74)

Dennis Dressel (OVR 69)

Torgeir Borven (OVR 76)

Phillip Tietz (OVR 74)

I giocatori della Squadra della Settimana 39 saranno disponibili a partire dalle ore 19:00 all'interno dei pacchetti di FIFA 20 Ultimate Team, dove rimarranno per una settimana esatta. Prosegue, intanto, l'evento estivo Summer Heat.