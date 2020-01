FIFA 20, il TOTY è ora completo: il 12° calciatore è Cristiano Ronaldo!

I giocatori di FIFA 20 hanno deciso: al termine delle votazioni indette da EA Sports lo scorso 6 gennaio, Cristiano Ronaldo è stato scelto come dodicesimo calciatore del Team of the Year di FIFA 20 Ultimate Team!

Il campione portoghese ha battuto la concorrenza di Lewandowski, Ziyech, Sterling e Hazard, e ha così ricevuto un'eccezionale carta con overall pari a 99, lo stesso di Lionel Messi e Virgin Van Dijk (quest'ultimo è stato il primo difensore della storia di FIFA a ricevere una carta di tale valore). Con l'elezione di Ronaldo come dodicesimo uomo, la rosa al gran completo è stata resa disponibile nei pacchetti, dove rimarrà per un periodo limitato, ovvero fino al giorno 14 gennaio! Ricapitolando, ecco nel dettaglio il TOTY di FIFA 20 Ultimate Team

Portiere

GK: Alisson (97) – Liverpool

Difensori

Virgil van Dijk (99) – Liverpool

Trent Alexander-Arnold (95) – Liverpool

Andrew Robertson (94) – Liverpool

Matthijs de Ligt (96) – Piemonte Calcio

Centrocampisti

Kevin De Bruyne (98) – Manchester City

N’Golo Kanté (97) – Chelsea

Frenkie de Jong (94) – FC Barcelona

Attaccanti

Lionel Messi (99) – FC Barcelona

Kylian Mbappé (98) – Paris Saint-Germain

Sadio Mané (97) – Liverpool

Dodicesimo uomo

Cristiano Ronaldo (99) - Piemonte Calcio

Ne approfittiamo per ricordarvi che è anche disponibile la Squadra della Settimana 17 di FIFA 20 Ultimate Team , nella quale hanno trovato spazio ben quattro calciatori della serie A: Ciro Immobile, Salvatore Sirigu, Domenico Criscito a Papu Gomez.