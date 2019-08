FIFA 20: ecco il trailer di presentazione della Storia della modalità Volta

Illustrate le numerose novità della Carriera di FIFA 20, i vertici di Electronic Arts accompagnano la pubblicazione delle ultime anteprime su Volta con il video di presentazione della Storia della nuova modalità di FIFA 20.

Nel filmato, della durata di poco meno di un minuto, ci viene mostrato il protagonista della Story Mode di Volta Football. Il nostro alter-ego sarà un giovane ragazzo che, come il fittizio campione Alex Hunter che abbiamo imparato a conoscere compiendo assieme a lui Il Viaggio che lo ha portato, con FIFA 19, a conquitare la Champions League, desidererà mettere in luce tutte le sue doti affrontando le sfide 5 contro 5 (ma anche 3 vs 3 o 4 vs 4) del torneo internazionale Volta con ben 17 arene in cui darsi battaglia a suon di dribbling e di colpi di tacco.

Come ci spiega Giuseppe Arace nella nostra prova approfondita di FIFA 20 Volta, nelle intenzioni degli autori di EA Vancouver ed EA Romania la Storia di Volta costituirà il punto di ingresso degli utenti in questa nuova modalità ispirata all'indimenticabile FIFA Street della scorsa generazione di console. Una volta appresi i rudimenti del mestiere, ogni giocatore potrà approcciarsi alle sfide di Volta Football creando da zero il proprio atleta ideale scegliendone il sesso, i lineamenti, la corporatura e i singoli parametri delle abilità.

Un approccio, quest'ultimo, che verrà adottato anche nella creazione del proprio campione Virtual Pro e, seppur con i dovuti distinguo, dell'allenatore digitale che interpreteremo nella Carriera. La modalità Volta Football di FIFA 20 sarà disponibile sin dal lancio del simulatore calcistico targato EA Sports, previsto qui da noi per il 27 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.