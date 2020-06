FIFA 20 trionfa nel Regno Unito, Ring Fit Adventure torna sul podio

FIFA 20 torna sul gradino più alto del podio in Inghilterra nella settimana che va dal 29 maggio al 5 giugno. L'arrivo di nuove scorte ha permesso a Ring Fit Adventure di scalare posizioni fino al secondo posto, segue Animal Crossing New Horizons.

La mancanza di nuove uscite di rilievo sul mercato retail rende la classifica priva di particolari sorprese, da notare come Xenoblade Chronicles Definitive Edition sia sceso alla posizione numero 28 dopo aver debuttato al primo posto, con un calo nelle vendite pari all'87% su base settimanale. 51 Worldwide Games di Nintendo debutta alla posizione numero 6.

Classifica UK 8 giugno 2020

FIFA 20 Ring Fit Adventure Animal Crossing: New Horizons Call of Duty Modern Warfare Grand Theft Auto V 51 Worldwide Games Mario Kart 8 Deluxe The Last of Us Remastered Star Wars Jedi Fallen Order Marvel's Spider-Man

The Outer Worlds per Nintendo Switch occupa invece la posizione numero 30 mentre, in Top 10 tornano invece alcune esclusive PS4 spinte dagli sconti Days of Play, in particolare The Last Of Us Remastered occupa la ottava posizione mentre Marvel's Spider-Man è al decimo posto.