FIFA 20, è ufficiale: arriva la Copa Libertadores! EA Sports celebra l'evento con un video

Gli sviluppatori di FIFA 20 potranno presto cimentarsi con una nuova licenza in esclusiva: i vertici di Electronic Arts ed EA Sports confermano di aver ottenuto i diritti di sfruttamento della licenza ufficiale della Copa Libertadores, il corrispettivo sudamericano della Champions League europea.

La più grande competizione internazionale per club dell'area CONMEBOL del Sud America sarà disponibile in via del tutto gratuita per i giocatori di FIFA 20 su PC, PlayStation 4 e Xbox One attraverso un aggiornamento previsto per il mese di marzo 2020.

L'update ci permetterà così di partecipare a tutte le pricipali manifestazioni calcistiche sudamericane, ivi comprese le competizioni della Copa Libertadores, della Copa Sudamericana e della Recopa. In funzione di questo aggiornamento, sarà perciò possibile affrontare l'intera trafila delle sfide della Copa Libertadores durante la Carriera e accedere ai singoli eventi CONMEBOL selezionandoli nella modalità Calcio d'Inizio, con annesse coreografie a tema, frasi di rito nella telecronaca e "scenografie digitali" personalizzate per l'ingresso in campo e la gestione dell'interfaccia.

In questo modo, tutti gli appassionati di calcio sudamericano potranno competere con club storici provenienti da Paesi come il Paraguay, l'Ecuador, il Perù e l'Uruguay sia nelle modalità classiche che in quelle legate a FIFA 20 Ultimate Team e alla nuovissima attività del Torneo CONMEBOL Libertadores. In cima alla notizia trovate il video di presentazione di questo importante aggiornamento gratuito di FIFA 20 previsto al lancio per marzo 2020.