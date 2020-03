FIFA 20 Ultimate Team adesso include un indicatore di ping per la qualità della rete

I giocatori hanno dovuto attendere molto, molto a lungo per ricevere una delle funzionalità più richieste in assoluto. Adesso, finalmente è qui: stiamo parlando dell'indicatore numerico della latenza, ora disponibile in FIFA 20 Ultimate Team.

L'indicatore numerico, che utilizza come unità di misura il millisecondo (ms), è stato introdotto nell'ambito del Title Update 13 di FIFA 20 su PC, che molto presto arriverà anche su console. Per chi non lo sapesse la latenza (o ping, in inglese) indica l'intervallo di tempo che intercorre fra il momento in cui viene inviato l'input con il controller e il momento in cui arriva la risposta del server. In altre parole, più basso è il valore, più rapida è la risposta e migliore è la qualità della rete.

Nella lobby di FIFA 20 Ultimate Team, come potete vedere nell'immagine di anteprima, al numero sono associate anche cinque barre, che rappresentano i seguenti valori in millisecondi:

5 barre: 30 ms o meno

4 barre: 31-76 ms

3 barre: 77-100 ms

2 barre: 101-150 ms

1 barra: più di 150 ms

FUT utilizza delle barre indicative da molto tempo, ma solo adesso ha cominciato a mostrare anche il valore numerico nel dettaglio. Cosa ne pensate di questa novità? Ne approfittiamo per ricordarvi che in FIFA 20 Ultimate Team sono in corso i FUT Player Days con il team della Copa Libertadores.