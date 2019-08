FIFA 20 Ultimate Team: annunciati altri 4 Ones to Watch, c'è anche Pépé!

La marcia verso l'uscita di FIFA 20 prosegue a suon di annunci e reveal. EA Sports, dopo averci presentato FIFA 20 Ultimate Team e le sue modalità, ha presentato altri 4 Ones to Watch, ovvero i protagonisti del mercato da tenere d'occhio durante la prossima stagione. La loro valutazione sarà dinamica e varierà in base alle loro prestazioni.

Si tratta di Sébastien Haller del West Ham Utd, Joelinton del Newcastle Utd, Aaron Wan-Bissaka del Manchester Utd e Pépé, finito all'Arsenal dopo l'affare sfumato con il Napoli. Questi oggetti FUT riceveranno bonus permanenti alle valutazioni durante la stagione ogni volta che le rispettive controparti reali si metteranno in luce nei loro nuovi club.

I giocatori appena menzionati vanno ad unirsi agli altri quattro Ones to Watch svelati la scorsa settimana, ovvero Eden Hazard del Real Madrid, suo fratello Thorgan Hazard del Borussia Dortmund, João Félix dell'Atlético Madrid e Luka Jović del Real Madrid.

Prima di salutarvi, ricordiamo che FIFA 20 uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 27 settembre nelle edizioni Standard, Champions e Ultimate, e su Nintendo Switch in edizione Legacy. Sulle copertine delle Standard e Champions ci saranno Eden Hazard e Virgil van Dijk, mentre su quella dell'Ultimate campeggerà Zinedine Zidane.