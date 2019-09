FIFA 20 Ultimate Team: come creare una squadra ibrida competitiva con 20.000 crediti

Creare una squadra ibrida in FIFA 20 Ultimate Team è un ottimo modo per prepararsi da subito alle Sfide Creazione Rosa. In questa mini-guida vi mostreremo come crearne una competitiva spendendo solo 20.000 crediti. L'ideale per investire al meglio i vostri FIFA Coins nella creazione del primo team.

La squadra in questione è stata consigliata dallo youtuber Etg-Fifa 20 Squad Builders, ed è formata dai seguenti giocatori:

Sergio Asenjo (GK) - 82

Bartra (CB) - 83

Yuri Berchiche (LB) - 79

Diallo (CB) - 79

Lala (RWB) - 79

Bakayoko (CDM) - 80

Fabian (CM) - 83

Zielinski (CM) - 81

Sanchez (LW) - 82

Baldé (RW) - 80

Martinez (ST) - 81

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, questi giocatori sono di diverse nazionalità e provengono da vari campionati europei come la Serie A, la Liga e la Premier League. Grazie al prezzo vantaggioso ai quali potrete acquistarli, sarà possibile formare questa squadra ibrida sborsando all'incirca 20.000 crediti, una cifra decisamente abbordabile e caratterizzata da un eccellente rapporto prestazioni/costo. Cosa ne pensate?

