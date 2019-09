FIFA 20 Ultimate Team: come guadagnare crediti (FIFA Coins) velocemente

Accumulare FIFA Coins in FIFA 20 Ultimate Team è di fondamentale importanza per costruire la squadra dei vostri sogni e diventare sempre più competitivi. In questa mini-guida vi spieghiamo come guadagnarli nel modo più rapido e semplice possibile.

I FIFA Coins sono la valuta in-game di FIFA 20 Ultimate Team, con la quale è possibile acquistare nuovi calciatori, pacchetti e oggetti consumabili nel catalogo. Queste monete possono essere ottenute all'interno del gioco stesso, senza bisogno di mettere mano al portafogli. Vediamo quali sono le attività migliori che consentono di accumulare FIFA Coins in FIFA 20 Ultimate Team.

Sfruttate i bonus di Web e Companion App

La Web App e la Companion App di FIFA 20 saranno disponibili rispettivamente dal 18 e dal 19 settembre, con qualche giorno di anticipo rispetto al debutto ufficiale del gioco fissato per il 27 settembre su PS4, Xbox One, Switch e PC.

Utilizzando quotidianamente le due app, è possibile ottenere delle ricompense giornaliere come crediti bonus e pacchetti rari. In questo modo potrete iniziare la nuova stagione di Ultimate Team con un buon budget iniziale: non lasciatevi sfuggire l'occasione.

Usate i boost per i FIFA Coins

Nel catalogo di FIFA 20 troverete i boost per i FIFA Coins, degli oggetti consumabili che vi consentono di guadagnare più crediti al completamento delle partite. Ogni volta che ne avrete l'occasione, vi suggeriamo di acquisire questi oggetti consumabili, in modo da moltiplicare e velocizzare il guadagno dei FIFA Coins.

Giocate in Division Rivals e Squad Battles

Dopo aver acquisito i boost per i FIFA Coins, non esitate a scendere in campo giocando nelle modalità Division Rivals e Squad Battles, attraverso le quali guadagnerete diverse ricompense extra in base alle vostre performance settimanali. Non preoccupatevi troppo dei vostri risultati, e cercate piuttosto di giocare quante più partite possibili.

In FIFA 20, inoltre, è stato modificato il numero massimo di squadre che potete affrontare in Squad Battles. Ora potrete disputare fino a 40 partite ogni sette giorni, con la possibilità di riscattare i relativi premi settimanali.

Sfide Creazione Rosa

Le Sfide Creazione Rosa sono un ottimo modo per guadagnare pacchetti e provare a ottenere giocatori preziosi, in particolare affrontando le sfide avanzate. Assicuratevi di mantenere tutti i giocatori trovati nei pacchetti e di non venderli subito, dato che anche i calciatori più insospettabili potrebbero rivelarsi utili per completare una di queste sfide nel corso delle settimane.

Inoltre, buttate sempre un occhio alle guide che offrono soluzioni alle Sfide Creazione Rosa, dato che i giocatori indicati in esse vedranno aumentare il loro valore di mercato. Provate a risolvere le sfide a modo vostro, usando i giocatori che avete già a disposizione nel vostro club. Se dovete acquistare calciatori per completarle, cercate di evitare quelli suggeriti online.

Vendete i giocatori giusti nel momento giusto

Oltre a fornire un metodo per acquisire pacchetti, le Sfide Creazione Rosa permettono di fare compravendite intelligenti sul mercato FUT. Una volta completata una Sfida Creazione Rosa, prendete nota di quelle che offrono le ricompense migliori e consultate i loro requisiti. Se nel vostro club ci sono dei giocatori utili per completarle, questi potrebbero aver ricevuto un incremento al loro valore di mercato. Potrebbe essere l'occasione giusta per venderli e guadagnare qualche credito extra.

Le Sfide Creazione Rosa avanzate, in particolare, possono essere le più difficili da completare a causa dei requisiti più complessi da soddisfare. Se ne avete già completata una, controllate i prezzi dei giocatori di campionati internazionali come quello brasiliano o argentino, in quanto potrebbero avere un alto valore di mercato (soprattutto nelle fasi iniziali della stagione).

Trattate con intelligenza i top player

Questo consiglio è rivolto soprattutto agli utenti che useranno la Web App di FIFA 20 in accesso anticipato. Se sarete abbastanza fortunati da trovare in anticipo uno o più top player nei pacchetti bonus, evitate di venderli immediatamente. All'inizio il loro prezzo potrà sembrare alto e allettante, ma se aspettate che il gioco venga pubblicato per tutti, i prezzi di questi calciatori continueranno ad aumentare grazie al fatto che molte persone cercheranno di acquistarli.

Con un po' di pazienza e aspettando il momento giusto per venderli, potrebbe entrarvi qualche migliaio di FIFA Coins in più. Non aspettate troppo, però, dato che a un certo punto i prezzi inizieranno nuovamente a scendere. Cercate di scegliere il momento ottimale per vendere i grandi giocatori nella prima settimana o giù di lì.

Vendete i consumabili in più

I consumabili come i contratti e i modificatori di posizione possono fornirvi qualche guadagno extra. Questi oggetti vi torneranno utili, ma se ne possedete qualcuno in più potete sempre venderli sul mercato. In particolare, consumabili come i modificatori di posizione più ricercati possono essere venduti per qualche migliaio di monete. Segnaliamo inoltre che una funzione di vendita rapida è in arrivo su FIFA 20, feature che renderà ancora più semplice guadagnare monete scartando gli oggetti indesiderati.