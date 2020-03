FIFA 20 Ultimate Team: sono disponibili gli Icon Swaps 3 con Zidane, Maradona e Cannavaro

Come annunciato in occasione dell'inizio dei FUT Player Days, avvenuto la scorsa settimana, EA Sports ha reso disponibili in FIFA 20 Ultimate Team gli Icon Swaps 3.

Tra i protagonisti della terza tornata degli Scambi Icona, che consentiranno di ottenere le versioni Prime di alcune Icone prima che compaiano nei pacchetti, ci sono alcune delle più grandi stelle del passato, tra cui Zinedine Zidane, Fabio Cannavaro, Diego Armando Maradona, Kaká e Paolo Maldini. Ecco nel dettaglio tutti i giocatori, suddivisi in base al numero di Token richiesti.

21+ Token

Carlos Albert - 94

Zidane 91

Garincha - 94

15-20 Token

Cannavaro - 94

Peit - 92

Maradona - 95

Rquelme - 92

Bergkamp - 93

Rush - 92

Dalglish - 90

Kaká - 91

6-13 Token

Maldini - 92

Lampard - 92

Gullit - 92

Overmars - 92

Carles Puyol - 94

Laudrup - 92

Gattuso - 90

Trezeguet - 92

Litmanen - 91

Schmeichel - 93

Per conoscere le versioni di ogni singola Icona vi invitiamo a consultare l'immagine allegata in calce. Gli Scambi Icone 3 saranno disponibili fino a maggio. Ne approfittiamo per ricordarvi che di recente FIFA 20 ha ricevuto il Title Update 13, che tra le altre cose ha finalmente introdotto l'indicatore dettagliato del ping in Ultimate Team.