FIFA 20 Ultimate Team: EA Sports annuncia il Team of the Season So Far

EA Sports ha utilizzato i suoi canali social per annunciare l'arrivo del Team of the Season So Far, ovvero la squadra dell'anno "fino ad adesso".

L'eccezionalità della situazione, che ha visto i più importanti campionati del mondo fermarsi a causa dell'emergenza Coronavirus, ha infatti costretto il team di sviluppo a cambiare i piani. In genere, EA Sports ha sempre aspettato le fasi finali delle stagioni per dare il via all'evento Team of the Season, ma stavolta ha deciso di anticipare i tempi con il Team of the Season So Far (TOTSSF). In questo modo, verranno celebrati i calciatori che maggiormente si sono distinti nelle partite disputate fino ad oggi, in attesa della ripresa dei campionati.

I giocatori di FIFA 20 possono partecipare alle votazioni per Community Team of the Season So Far dirigendosi sui siti FUTWIZ e FUTHEAD, dove hanno l'opportunità di scegliere 23 calciatori in una lista composta dai migliori atleti del mondo che hanno ricevuto un massimo di un oggetto speciale in FUT 20. Le preferenze possono includere non più di 5 calciatori per lega, ed almeno 2 portieri, almeno 6 difensori, almeno 6 centrocampisti e almeno 3 attaccanti.

FUTWIZ e FUTHEAD registreranno tutti i voti e li invieranno ad EA Sports, che provvederà a mettere a disposizione il Team of the Season So Far in FIFA 20 Ultimate Team per un'intera settimana a partire da venerdì 24 aprile alle ore 19:00. EA Sports, infine, precisa che in futuro, anche quando riprenderanno i campionati, non verrà reso disponibile il Team of the Season classico. Le prestazioni dei giocatori si rifletteranno nei Team of the Week, Man of the Match, ecc.