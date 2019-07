FIFA 20 Ultimate Team: EA svela le Icone FUT e le nuove Modalità

Gli sviluppatori di EA Vancouver ed EA Romania aggiornano le pagine del sito ufficiale di FIFA 20 per svelare le Icone FUT e le nuove Modalità che sperimenteremo assieme a tutti gli appassionati di FIFA Ultimate Team.

Così come abbiamo potuto scoprire ammirando le prime immagini delle leggende di FIFA 20 FUT, la prossima edizione della simulazione calcistica targata EA Sports ed Electronic Arts vanterà tantissime nuove Icone, a cominciare dal ritorno di Zinedine Zidane.

Tutte le carte FUT dedicate agli assi che hanno scritto la storia del calcio potranno essere utilizzate nelle nuove modalità Ultimate Team previste dagli autori europei e nordamericani per spezzare la relativa monotonia delle gare FUT del passato.

Grazie al modulo Ultimate Team Frendlies, EA introduce un nuovo modo di giocare con gli amici sia online che in multiplayer locale: le funzionalità introdotte sono davvero molte e spazioni dai testa a testa nelle sfide tradizionali 11 contro 11 alle competizioni basate sulle Regole Personalizzate. L'altra grande novità di FIFA 20 FUT sarà poi rappresentata dalle quattro modalità inedite Mystery Ball, King of the Hill, Max Chemistry e Swaps, ciascuna studiata per aggiungere un pizzico di originalità e di divertimento arcade all'offerta ludica tradizionale, e questo senza considerare le sfide Volta Football ispirate a FIFA Street.

Tra le novità legate ad Ultimate Team segnaliamo poi l'introduzione di una funzionalità che faciliterà l’esperienza di gestione delle rose tramite una rinnovata Schermata di Squadra, di un sistema di obiettivi migliorato che consentirà agli utenti di cambiare il proprio approccio di gioco in FUT e di nuove opzioni di personalizzazione con kit, stemmi, striscioni per gli stadi, stendardi ed esultanze.

Nelle immagini che trovate in galleria potete ammirare alcune di queste innovazioni che saranno disponibili sin dal lancio di FIFA 20, previsto per il 27 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.