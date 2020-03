FIFA 20 Ultimate Team Icon Swaps 3: Peter Schmeichel è stato rimosso

Nella giornata di ieri, EA Sports ha dato il via agli Scambi Icona 3 di FIFA 20 Ultimate Team, anche conosciuti con il nome originale di Icon Swaps 3.

A poche ore dall'annuncio, tuttavia, EA Sports ha deciso di rimuovere la carta Icona di Peter Schmeichel, uno dei più grandi portieri di tutti i tempi, che ha legato il suo nome al Manchester United per gran parte della sua carriera. Il motivo? Il campione danese era già stato incluso negli Icon Swaps 1. "Abbiamo deciso di rimuoverlo poiché i giocatori avrebbero potuto fare delle scelte differenti negli Scambi Icona 1 se avessero saputo che c'era il potenziale di ottenerlo negli Scambi Icona 2 o 3". EA Sports si è scusata per l'inconveniente e ha aggiunto che Schmeichel non sarà rimpiazzato con un altro giocatore.

Tra i campioni inclusi negli Scambi Icona 3 figurano Zinedine Zidane (91, fascia 21+ Token), Paolo Cannavaro (94, fascia 15-20 Token), Diego Armando Maradona (95, fascia 15-20 Token) e Paolo Maldini (92, fascia 6-13 Token). Per maggior informazioni, vi consigliamo di consultare la lista degli Scambi Icona 3. Prima di salutarvi, ricordiamo inoltre che FIFA 20 ha ricevuto il Title Update 13 su PC, che ha anche aggiunto l'indicatore dettagliato della latenza in Ultimate Team.