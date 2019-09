FIFA 20 Ultimate Team: ci sono Mertens e Benzema nella prima Squadra della Settimana

Si ricomincia! Ad un giorno dalla pubblicazione anticipata di FIFA 20 in EA e Origin Access, EA Sports ha svelato la prima Squadra della Settimana, che include i giocatori che si sono distinti maggiormente negli ultimi sette giorni in giro per il mondo.

A rappresentare la Serie A ci pensano il titolare Dries Mertens del Napoli, autore della doppietta che ha steso la Sampdoria al San Paolo, e Lorenzo Pellegrini della Roma, autore di tre assist nella partita finita 4-2 contro il Sassuolo. A seguire trovate la rosa al gran completo:

Undici Titolare

GK: Manuel Neuer (89)

LB: Nicolás Tagliafico (84)

CB: Laurent Koscielny (84)

RB: Serge Aurier (82)

CDM: Thomas Delaney (84)

CM: Frenkie de Jong (86)

RM: Nani (83)

RM: Moreno (84)

ST: Sadio Mané (89)

ST: Karim Benzema (88)

ST: Dries Mertens (88)

Sostituti e riserve

GK: Simon Mignolet (82)

LB: Ignacio Monreal Eraso (82)

CAM: Lorenzo Pellegrini (82)

ST: Zlatan Ibrahimović (86)

ST: Darío Benedetto (82)

ST: Donyell Malen (81)

ST: Tammy Abraham (81)

GK: Rory Watson (71)

RB: Alan Czerwiński (75)

ST: Erling Braut Håland (79)

ST: Ivan Toney (76)

RW: Mustapha Bundu (75)

Ne approfittiamo per ricordarvi che oggi è stata pubblicata la Web App di FIFA 20 . Domani 19 settembre FIFA 20 diventerà giocabile in Accesso Anticipato da tutti gli abbonati ai servizi EA Access e Origin Access, mentre dal 24 settembre potranno unirci alla mischia anche tutti gli acquirenti delle Ultimate e Champions Edition di FIFA 20 . L'uscita ufficiale del gioco, invece, è fissata per il 27 settembre.