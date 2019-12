FIFA 20 Ultimate Team: Messi 96 sarà presto ottenibile tramite Sfida Creazione Rosa

Tutti pazzi per Messi: la pulce argentina ha lasciato un altro segno nella storia del calcio aggiudicandosi il sesto Pallone d'Oro della sua carriera, che gli è valso il sorpasso ai danni di Cristiano Ronaldo, fermo a cinque.

Non stupisce affatto, quindi, che sia stato eletto giocatore del mese de LaLiga, massimo campionato spagnolo nel quale milita con la maglia blaugrana. In celebrazione dell'ennesimo riconoscimento, EA Sports renderà disponibile in FIFA 20 Ultimate Team una carta speciale POTM di Messi con un eccezionale overall di 96, che potrà essere ottenuta da tutti i giocatori a partire dalle 19:00 di giovedì 12 dicembre mediante una Sfida Creazione Rosa.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Messi (96) può essere ottenuto anche nei pacchetti per un periodo di tempo limitato, nell'ambito dell'evento Team of the Tournament. Nella giornata di ieri EA Sports ha reso nota la Squadra della fase a gironi della Champions League, che oltre al campione argentino include anche De Bruyne (93), Lewandowski (92), Mbappé (91) e Koulibaly (90). Già che ci siamo, segnaliamo che è pure disponibile la Squadra della Settimana 12 di FIFA 20 Ultimate Team, con Immobile (88) e Van Dijk (91).