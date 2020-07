FIFA 20 Ultimate Team: nuovo pacchetto gratis per gli abbonati Twitch Prime

Prosegue la collaborazione tra EA Sports e Twitch, che hanno messo a disposizione un nuovo pacchetto gratis per tutti i giocatori di FIFA 20 Ultimate Team per PlayStation 4, Xbox One e PC iscritti al servizio Prime, che ricordiamo essere incluso anche in Amazon Prime.

Tutti gli abbonati adesso possono riscattare il Pacchetto Twitch Prime #6, che include un giocatore a scelta tra quattro con OVR 83 o superiore, e cinque oggetti rari giocatore oro. Per riscattare il pack non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account iscritto a Prime, cliccare sull'icona del pacchetto corrispondente e poi premere su "Riscatta Ora". Tenete presente che è indispensabile il collegamento tra gli account Twitch e EA Sports che usate per giocate a FIFA 20, che eventualmente potete effettuare dalla medesima pagina cliccando su "Collega l'account di gioco". Sarete inoltre felici di sapere che siete ancora in tempo per riscattare l'offerta precedente, il Pacchetto Twitch Prime #5, che include la medesima selezione di oggetti. Non lasciatevi sfuggire quest'occasione!

Vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni per ottenere i giocatori della Squadra della Settimana 41, che tra gli altri include Caputo, Fazio e Vidal. Mercoledì alle ore 19:00 verrà sostituita dalla nuova!