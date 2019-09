FIFA 20 Ultimate Team: ecco le previsioni sulla nuova Squadra della Settimana

Gli abbonati ad EA Access si stanno godendo FIFA 20, mentre chi ha preordinato le edizioni speciali potrà giocarci da domani. Fatto sta che mentre il gioco non è ancora ufficialmente in vendita degli store, è già tempo di fare previsioni sulla nuova Squadra della Settimana.

Lo YouTuber Austor ha stilato una lista di probabili nomi, e in effetti qualche previsione che potrebbe rivelarsi giusta sembra proprio esserci. Su tutti il nome di Bernardo Silva, talento del Manchester City, che ha realizzato una tripletta che ha contribuito al sonante 8-0 che il team di Guardiola ha rifilato al Watford.

Tra i nomi proposti anche quello di Marcus Thuram, figlio del celebre difensore Lilian, che con una doppietta ha regalato la vittoria all'impronunciabile Borussia Moenchengladbach, e due giocatori che militano nel campionato italiano: Marcelo Brozovic dell'Inter, autore di una delle due reti con cui la squadra nerazzurra ha vinto il derby di Milano, e il solito Cristiano Ronaldo della Juven... pardon, del Piemonte Calcio, che ha fornito una grande prestazione in campionato contro il Verona.

Ecco la lista completa:

GK: Rune Almenning Jarstein 83→85 (Hertha BSC)

GK: Rubén Blanco 76→81 (RC Celta Vigo)

CB: Chey Dunkley 70→78 (Wigan Athletic)

CB: Willi Orban 81→84 (RB Leipzig)

CB: Jack O'Connell 74→80 (Sheffield United)

CB: Pablo 77→81 (Girondins de Bordeaux)

RB: Trent Alexander-Arnold 83→85 (Liverpool)

RB: Ricardo Pereira 82→84 (Leicester City)

CDM: Marcelo Brozović 81→84 (Inter Milan)

CDM: Axel Witsel 85→86 (Borussia Dortmund)

CM: Marcel Hartel 69→77 (Arminia Bielefeld)

CM: Nikola Vlašić 77→81 (CSKA Moskva)

CAM: Tariqe Fosu 67→76 (Oxford United)

CAM: Philippe Coutinho 86→87 (FC Bayern Munich)

LM: Casimir Ninga 73→79 (Angers SCO)

LM: Amine Harit 76→81 (FC Schalke 04)

LW: Bernardo Silva 87→88 (Manchester City)

CF: Davit Skhirtladze 66→75 (Arka Gdynia)

ST: Marcus Thuram 75→81 (Borussia Mönchengladbach)

ST: Willian José 82→84 (Real Sociedad)

ST: Chris Wood 77→81 (Burnley)ST: Emir Kujović 67→76 (Djurgårdens IF)

ST: Cristiano Ronaldo 93→94 (Piemonte Calcio)

Potete guardare il video da cui sono tratte queste previsioni, come di consueto in calce alla news. Che ne pensate? Quali sono le vostre previsioni per la Squadra della Settimana di FIFA 20?