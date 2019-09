FIFA 20 Ultimate Team: ecco le probabilità di estrazione di tutti i pacchetti

Manca poco più di una settimana all'uscita di FIFA 20 e sono in tanti a non vedere l'ora di dare finalmente il calcio d'inizio alla nuova stagione sportiva videoludica. Una delle caratteristiche più note, e dunque più attese, del gioco di EA Sports è la classica modalità Ultimate Team.

Nel corso del tempo quest'ultima si è rivelata una vera e propria macchina da soldi per EA, e molti giocatori comprano il gioco anche solo per questa funzione, che si basa sul costruire una squadra acquistando pacchetti di giocatori da estrarre in maniera casuale, attraverso un meccanismo chiamato RNG.

Ogni tipologia di pacchetto ha però delle probabilità diverse di estrarre un certo tipo di giocatore, ed EA Sports ha appena pubblicato i numeri relativi proprio alle percentuali di estrazione:

Probabilità Premium Gold Pack:

Estrarre un giocatore Oro 75+ – 100%

Oro 82+ – 7.5%

Oro 83+ – 3.3%



Gold Pack:

Oro 75+ – 100%

Oro 82+ – 7.5%

Oro 83+ – 3.3%



Silver Premium Pack

Argento 65+ – 100%

Argento 70+ – 41%

Argento 73+ – 10%



Silver Pack

Argento 65+ – 100%

Argento 70+ – 27%

Argento 73+ – 3.5%



Bronze Premium Pack

Bronzo 45+ – 100%

Bronzo 60+ – 75%

Bronzo 63+ – 33%



Bronze Pack

Bronzo 45+ – 100%

Bronzo 60+ – 61%

Bronzo 63+ – 12%

Va detto però che nel corso del tempo, EA tende a cambiare tali probabilità, per cui è bene controllare prima dell'acquisto la percentuale di estrarre la tipologia di giocatore a cui si è interessati. Per farlo basta selezionare il pacchetto e premere il tasto Options su PS4, Menù su Xbox One o + su Switch.

