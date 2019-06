FIFA 20 Ultimate Team sarà svelato ad agosto: ecco il programma dei prossimi mesi

Quella di oggi è stata una giornata importantissima per tutti gli appassionati del calcio digitale: EA Sports ha pubblicato il primo trailer di FIFA 20, ha svelato la nuova modalità Volta Football e ha dato il via ai preordini.

Non è finita qui! Durante l'EA Play 2019, in corso di svolgimento in quel di Los Angeles mentre vi scriviamo, la compagnia ha svelato tutte le novità del gameplay di FIFA 20 e ci ha fornito una roadmap con tutti i reveal che possiamo aspettarci da qui all'uscita del gioco, che ricordiamo essere fissata per il 27 settembre.

A metà luglio, innanzitutto, verrà mostrato il primo video di gameplay, grazie al quale potremo finalmente avere un assaggio di tutti i cambiamenti promessi quest'oggi. Alla fine di luglio saranno invece svelate le modalità Carriera e Pro Club. Per il piatto forte del lotto, quello senza dubbio più amato dai giocatori, bisognerà attendere qualche giorno in più: la modalità FIFA 20 Ultimate Team sarà infatti presentata durante i primi giorni di agosto, assieme alla nuova Volta Football.

Un programma senza dubbio fitto, che terrà impegnati i giocatori per un bel po' di mesi e contribuirà a rendere l'attesa per l'uscita del gioco ben più piacevole.