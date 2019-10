FIFA 20 Ultimate Team: Zapata e Strakosha nella Squadra della Settimana 3

È arrivata, puntuale, la Squdra della Settimana 3 di FIFA 20, che include i 23 calciatori che si sono maggiormente distinti negli ultimi sette giorni nei principali campionati internazionali.

A portare alta la bandiera della nostra Serie A ci pensano Thomas Strakosha della Lazio, che ha festeggiato la sua centesima partita in campionato a reti inviolate, Germán Pezzella della Fiorentina, che ricopre un ruolo sempre più importante nel muro fiorentino della squadra toscana, e Duvan Zapata dell'Atalanta, in gol contro Roma e Sassuolo. Ecco a voi la rosa al gran completo:

Undici titolare

GK: Thomas Strakosha (84) - Lazio

CB: Germán Pezzella (82) - Fiorentina

CB: Daley Blind (85) - Ajax

CB: Salif Sané (83) - Shalke 04

LW: Mikel Oyarzabal Ugarte (84) - Real Sociedad

CDM: Wilfred Ndidi (84) - Leicester

CM: Alexandr Golovin (82) - Ajax

CAM: Santiago Cazorla (84) - Villareal

CAM: Kai Havertz (86) - Bayern Leverkusen

RW: Riyad Mahrez (86) - Manchester City

ST: Duván Zapata (84) - Atalanta

Sostituti e riserve

GK: Alban Lafont (82) - Nates

RWB: Matt Doherty (82) - Wolverhampton

CM: Grzegorz Krychowiak (82) - Lokomotiv Mosca

CM: Vladimír Darida (81) - Hertha Berlino

LW: Alexandru Ionuț Mitriță (81) - New York City FC

ST: Islam Slimani (80) - Monaco

ST: Franco Jara (81) - Pachuca

CB: Georg Margreitter (79) - Nurnberg

CAM: Yeison Guzmán (76) - Envigado

LM: Kenta Nishizawa (73) - Shimizu S-Pulse

RW: Vladimir Rodić (76) - Brentford

ST: Ollie Watkins (80) - Hammarby IF

Come al solito, i giocatori della Squadra della Settimana diverranno disponibili all'interno dei pacchetti di FIFA Ultimate Team a partire dalle ore 19:00. Ne approfittiamo per segnalarvi che tra le nostre pagine trovate una guida per ottenere Crediti FUT, Bonus e Ricompense, oltre che ad un confronto tra FIFA 20 e PES 2020.