FIFA 20, update 13 disponibile anche su PS4 e Xbox One: tutte le novità della patch

A pochi giorni dalla pubblicazione su PC, il Title Update 13 di FIFA 20 è stato lanciato da EA Sports anche su PlayStation 4 e Xbox One.

La principale novità di questo nuovo aggiornamento è rappresentata dall'indicatore dettagliato del ping aggiunto alle lobby di FIFA 20 Ultimate Team. Oltre alle barre è ora presente pure un indicatore numerico che impiega come unità di misura il millisecondo (ms). Minore è il valore, più rapida è la risposta da parte del server, migliore è la qualità della rete e, di conseguenza, l'esperienza di gioco:

5 barre: 30 ms o meno

4 barre: 31-76 ms

3 barre: 77-100 ms

2 barre: 101-150 ms

1 barra: più di 150 ms

Oltre a questa novità, il Title Update 13 ha anche apportato delle correzioni al gameplay vero e proprio, migliorando la precisione degli input con gli stick analogici (secondo EA Sports, vi accorgerete della miglioria tirando un calcio di rigore in una partita online) e riducendo leggermente la sensibilità dello sprint. Sono inoltre stati risolti diversi bug, come quello che faceva eseguire un tackle al posto del tiro dopo una Skill Move e un raro problema che rallentava la rimessa in campo da parte del raccattapalle. In Volta Football sono state rimosse le celebrazioni in corsa e aggiornate molte divise, mentre nella modalità Carriera è stato risolto un bug che faceva rimanere a schermo gli oggetti di presentazione delle partite di Premier League. Maggiori dettagli sono reperibili sul forum ufficiale di FIFA.

Prima di salutarvi, ricordiamo che EA Sports ha attivato gli Scambi Icona 3 in FIFA 20 Ultimate Team e ha annunciato che questo mercoledì la Squadra della Settimana 27 non verrà pubblicata.