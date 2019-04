FIFA 20 potrebbe uscire a settembre anche su Google Stadia?

La presentazione di Google Stadia a marzo si è aperta con il CEO di Google, Sundar Pichai, che ha definito FIFA 19 il suo videogioco preferito, affermazione che ha dato molto a molti di iniziare a speculare su un possibile arrivo del gioco Electronic Arts su Stadia...

Al momento è bene chiarire, non c'è nulla di certo in merito ma portali sportivi come Goal.com e Soccer News hanno ipotizzato la possibile pubblicazione di FIFA 20 su Stadia, in aggiunta alle versioni per PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e piattaforme mobile come iOS e Android.

Molti grandi publisher stanno abbracciando Google Stadia, si pensi ad Ubisoft e Bethesda, Electronic Arts però non ha ancora diffuso commenti riguardo la piattaforma streaming di Big G e questo farebbe pensare ad una certa distanza dall'argomento da parte dell'azienda.

E' troppo presto per sapere se FIFA 20 uscirà su Google Stadia ma non è escluso che l'azienda di Mountain View sia in trattativa con EA Sports, così da aver un titolo di forte appeal in Europa per promuovere il lancio del nuovo servizio.

Allo stato attuale, ribadiamo, si tratta solamente di speculazioni non confermate, i primi dettagli su FIFA 20 dovrebbero arrivare in tarda primavera con un reveal previsto per l'evento EA Play di giugno e un lancio fissato presumibilmente per fine settembre, come da tradizione. FIFA 20 per Nintendo Switch è stato avvistato nel listino di un rivenditore, l'annuncio potrebbe non essere troppo lontano...