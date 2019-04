FIFA 20: uscita, demo, rumor e tutte le novità sul gioco di calcio Electronic Arts

FIFA 20 non è ancora stato annunciato da Electronic Arts ma se il publisher rispetterà la tradizione, il nuovo gioco di calcio potrebbe essere rivelato entro la fine della primavera. In attesa dell'annuncio ufficiale, ecco tutto quello che sappiamo su FIFA 20!

FIFA 20 data di uscita

Quando uscirà FIFA 20? Sono in molti a farsi questa domanda e una risposta esatta ancora non c'è, tuttavia possiamo ipotizzare l'uscita di FIFA 2020 per il 27 settembre, su PC, PlayStation 4, PS4 PRO, Xbox One, Xbox One X, Nintendo Switch, iOS, Android e ... forse Google Stadia? Proprio FIFA 20 per Stadia potrebbe essere la grande novità della prossima edizione del simulatore calcistico, Electronic Arts non ha ancora abbracciato la piattaforma di Big G ma potrebbe essere solamente questione di tempo...



Quando sarà presentato FIFA 20? Il primo teaser potrebbe arrivare a maggio con presentazione del gameplay all'evento EA Play di giugno e maggiori dettagli sulla modalità Ultimate Team svelati alla Gamescom di agosto...



Demo di FIFA 20

Il lancio di FIFA 2020 sarà preceduto dalla pubblicazione di una demo? Anche in questo caso la risposta è probabilmente sì, quasi certamente la demo di FIFA 20 sarà pubblicata tra l'8 e il 15 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One e permetterà di testare una piccola parte del gioco, quasi certamente giocando una partita amichevole tra le squadre disponibili come selezione di squadre di club europee e due nazionali.



FIFA 20: Gameplay e Rumor

Lo scorso anno, FIFA 19 ha introdotto la Champions League, nuovamente presente in un gioco della serie dopo la scadenza dell'accordo con PES di Konami, cosa possiamo aspettarci in FIFA 20? Oltre a nuove licenze per squadre e campionati internazionali, i giocatori sperano nell'aggiunta del meteo dinamico, caratteristica che il motore Frostbite ha dimostrato di poter gestire bene con Battlefield V e già presente nel rivale Pro Evolution Soccer. Attese anche modifiche per la modalità Carriera, non sappiamo invece se Il Viaggio tornerà anche in FIFA 20, la storia sembra ormai aver esaurito il suo potenziale a meno di nuovi sbocchi narrativi...



FIFA 20 Ultimate Team

Non potrebbe mancare in FIFA 20 la celebre modalità Ultimate Team (FUT) che tanto successo ha riscosso negli ultimi anni, diventando un vero e proprio fenomeno di costume internazionale che ha coinvolto milioni di persone in tutto il mondo. Nel 2018 Electronic Arts ha dovuto rimuovere i punti FIFA in Beglio e altri paesi, rivedendo alcuni aspetti di FIFA Ultimate Team per non rischiare di violare le severissime leggi contro il gioco d'azzardo in vigore in molti paesi del mondo. E' probabile che con FIFA FUT 20, EA Sports possa decidere di cambiare alcune meccaniche legate all'acquisto ed allo "spacchettamento" delle carte, al momento però si tratta solamente di ipotesi.