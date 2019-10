FIFA 20 è ancora al vertice delle classifiche in UK e Italia

Quella appena conclusa è stata una settimana più che positiva per Nintendo, considerando la classifica di vendite inglese, che ha visto entrare o tornare in Top 10 diversi videogame per Nintendo Switch, tra cui The Witcher 3.

Il titolo di CD Projekt Red infatti, ha debuttato in quarta posizione, e di tutte le copie vendute questa settimana, il 96% erano per Nintendo Switch. In generale, le vendite del gioco sono aumentate del 999% rispetto alla scorsa settimana, per un balzo eccezionale. Qui la nostra recensione di The Witcher 3 per Nintendo Switch.

Ma non si tratta dell'unico titolo Nintendo in lista, come dicevamo. Mario Kart 8 Deluxe è tornato in seconda posizione, Ring Fit Adventure ha debuttato al numero 5, e il remake di The Legend of Zelda: Link's Awakening continua a vendere bene, e si è piazzato in ottava posizione.

La sostanza però non cambia: in prima posizione c'è sempre FIFA 20. La simulazione calcistica di EA Sports è ancora una volta campione d'incassi e conquista la vetta di questa speciale classifica non solo in UK, ma anche in Italia, dove è seguito a ruota invece da un altro evergreen come Grand Theft Auto V.

Vediamo le due top 10 nel dettaglio:

Classifica inglese

FIFA 20 Mario Kart 8 Deluxe Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint The Witcher 3 Ring Fit Adventure Minecraft (Nintendo Switch Edition) Plants vs Zombies: Battle for Neighboerville The Legend of Zelda: Link's Awakening Grand Theft Auto V Borderlands 3

Classifica italiana:

FIFA 20 Grand GTheft Auto V Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint God of War PES 2020 Red Dead Redemption 2 Crash Team Racing Nitro-Fueled Call of Duty Black Ops 4 The Legend of Zelda: Link's Awakening Spider-Man

Che ne pensate di queste due classifiche? Siete sorpresi dall'exploit di Nintendo e dal trionfo di FIFA 20?