FIFA 20: video di presentazione per Zinédine Zidane, tra le nuove Icone FUT

Prosegue il progressivo reveal delle nuove Icone FUT che faranno la propria comparsa all'interno del prossimo capitolo della serie calcistica firmata Electronic Arts.

Dopo aver confermato la presenza in qualità di Icona FUT di Michael Essien, noto calciatore originario del Ghana, i vertici di EA Vancouver e EA Romania sono pronti a presentare nel dettaglio un ulteriore giocatore: Zinédine Zidane! Una e vera e propria leggenda del calcio, il fuoriclasse francese si conferma essere una delle Icone FUT presenti in FIFA 20. Tra i risultati più celebri di Zidane, si ricordano i due gol segnati in occasione della finale dei Mondiali 1998, svoltisi proprio in Francia, o la spettacolare rete segnata durante la finale della UEFA Champions League 2002, durante la quale il giocatore vestiva la maglia del Real Madrid.



Per rendere omaggio al talentuoso calciatore e celebrarne la presenza come Icona FUT in FIFA 20, Electronic Arts ha pubblicato un breve trailer di presentazione. Diffuso tramite l'account Twitter ufficiale di EA Sports FIFA, il filmato consente di dare un primo sguardo alle caratteristiche che contraddistingueranno Zinédine Zidane all'interno del gioco. Potete visionare il trailer direttamente in calce a questa news, in allegato al cinguettio pubblicato da EA.



Vi segnaliamo, in chiusura, che sulle pagine di Everyeye potete trovare uno speciale dedicato alle novità di FUT in FIFA 20, a firma di Giuseppe Arace.