FIFA 20: Video Recensione 4K del nuovo gioco di calcio Electronic Arts

Da anni Electronic Arts porta avanti in modo coerente la sua visione del calcio virtuale, inteso come puro spettacolo: ne sono una palese dimostrazione palese sia la cura riposta nella costruzione della scena sia l’enorme parco di modalità ludiche che accompagna l’offerta in singolo ed in multiplayer.

D'altronde l'aggiunta di una modalità come Volta, una sorta di successore spirituale di quel FIFA Street che tanto ci fece divertire tra PS2 e PS3, è una chiara dimostrazione del modo di intendere il calcio di EA Sports: spettacolo e tanto divertimento.

Il gioco rispecchia in pieno questa visione, ed ha un ritmo veloce, quasi frenetico, ed un gameplay impostato più verso gli scambi rapidi e la spettacolarità, rispetto a quello più compassato della concorrenza.

Ma ci sarà tempo e modo per fare confronti tra i due storici contendenti al trono delle simulazioni calcistiche: oggi è il turno di provare a fondo il titolo di EA Sports, per cui mettetevi comodi e godetevi la nostra analisi delle caratteristiche del gioco, con la nostra videorecensione di FIFA 20.

