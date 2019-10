FIFA 20 Volta: come guadagnare monete Volta velocemente

Le monete Volta (Volta Coins) sono la valuta in-game della modalità Volta di FIFA 20, con la quale potrete acquistare diversi oggetti e accessori per i vostri giocatori. In questa mini-guida vi spieghiamo come guadagnarli e accumularli velocemente.

Con i Volta Coins potrete acquistare una serie di oggetti cosmetici per i vostri giocatori nella modalità Volta di FIFA 20, in modo da personalizzarne l'aspetto. Di seguito vi spiegheremo come guadagnare questi crediti, dandovi alcuni consigli utili per accumularli nel modo più veloce possibile.

Come guadagnare i Volta Coins

Nella modalità Volta guadagnerete dei crediti al completamento di ogni incontro. Portare a termine le partite, online o contro la CPU, è attualmente l'unico modo per guadagnare VC.

Un modo per accelerare il guadagno dei Volta Coins è quello di partecipare ai tornei di FIFA 20 Volta. Nella modalità Storia, i crediti ottenuti nei tornei possono superare di dieci volte quelli che guadagnereste dopo una partita normale. Lo stesso vale per la Volta League: se massimizzate i vostri punti in una data divisione, sarete inondati di crediti e più alta sarà la divisione, più Volta Coins guadagnerete.

Incrementare il guadagno di Volta Coins

Ci sono diversi fattori che determinato il numero di crediti guadagnati in una partita. Otterrete un certo importo solo per aver disputato l'incontro, e alcuni crediti in più se riuscirete a vincere. Guadagnerete anche più crediti se il vostro giocatore ottiene un punteggio di partita più alto, e ancora di più se sarete presenti nella Clip grazie a una giocata saliente fatta alla fine della partita. Sia la valutazione della partita che la Clip vi fanno guadagnare più monete della semplice vittoria. Più alta è la vostra valutazione, più monete guadagnerete.

Il livello di difficoltà è un altro parametro per incrementare il numero di Volta Coins ottenibili in una partita. Le difficoltà più elevate moltiplicano i crediti guadagnati: giocare a difficoltà Principiante è la base, la difficoltà amatoriale fornisce un moltiplicatore 1,1, Semi-Pro un moltiplicatore 1,2 e così via, fino a Leggendario, che moltiplica i crediti VC guadagnati per 1,5.

Guadagnerai dei crediti extra anche in Volta League se riuscite a mettere insieme un certo numero di vittorie consecutive, senza mai perdere.

Come guadagnare crediti Volta velocemente

Eccoci arrivati al dunque: qual è il modo migliore per guadagnare crediti Volta velocemente? Innanzitutto vi consigliamo di impostare il livello di difficoltà più alto con cui vi trovate a vostro agio, in modo da ottenere un moltiplicatore al numero di Volta Coins guadagnati, e al tempo stesso riuscire a vincere il maggior numero di partite (possibilmente in modo consecutivo).

Per prima cosa dedicatevi alla modalità storia: oltre a essere un buon modo per familiarizzare con i controlli, migliorare il vostro giocatore e far crescere la vostra squadra, nel corso della story mode potrete ottenere molte monete ogni volta che vincete un torneo.

Dopodiché, passate alla Volta League: nella modalità storia otterrete migliaia di crediti per i tornei vincenti: da 2.000 a 10.000, a seconda del livello della storia in cui vi trovate. Tuttavia, ogni torneo richiederà un po 'di tempo a causa di filmati, allenamenti e partite da disputare. Se volete accelerare il processo di guadagno dei crediti, la Volta League resta il metodo più efficace per accumulare soldi in fretta. Riuscendo a vincere costantemente otterrete un sacco di monete grazie ai bonus ottenuti con le vittorie consecutive, senza considerare quelli legati alla divisione.

Volta Tour è un'altra modalità che consente di fare crediti rapidamente. I tornei non pagano tanto quanto la modalità storia o la Volta League, ma in compenso potrete impostare la difficoltà a qualsiasi livello, e scegliere dei tornei con regole del tipo "Vince chi arriva prima a X gol", in modo da creare partite brevi.

In ogni caso, a prescindere dal metodo adottato per guadagnare crediti, la cosa fondamentale sarà vincere. A tal proposito, vi tornerà molto utile la nostra Guida con trucchi e consigli per vincere in FIFA 20 Volta.

Se invece avete bisogno di altri consigli per accumulare crediti in FIFA 20 Ultimate Team, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come guadagnare FIFA Coins velocemente.