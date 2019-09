FIFA 20 e Volta, la soundtrack esce domani in due volumi: un assaggio

EA Sports ha annunciato che a partire da domani 13 settembre la colonna sonora di FIFA 20 potrà essere ascoltata sulle principali piattaforme di streaming musicale, ovvero Spotify, Apple Music e Deezer.

Per la prima volta nella storia della serie, i vertici della compagnia di sviluppo canadese hanno deciso di suddividere la soundtrack in due differenti volumi, uno per il gioco base e un altro espressamente dedicato a Volta Football, a testimonianza della grande rilevanza attribuita alla nuova modalità di gioco, erede spirituale di FIFA street. Tra i nomi coinvolti nella colonna sonora, che conterà in totale più di 110 tracce, figurano Disclosure, Anderson .Paak e Don Diablo. In Volta Footbal, in particolare, ci saranno delle musiche composte per l'occasione da Major Lazer.

A tal proposito, Steve Schnur, presidente della divisione musicale di Electronic Arts, ha dichiarato: "In origine, la colonna sonora di EA Sports FIFA rifletteva la cultura mondiale. Poi, ha cominciato ad influenzarla. Oggi, la soundtrack di FIFA è diventata la cultura. Per la prima volta nella storia del franchise, abbiamo curato due colonne sonore separate per il gioco, comprendenti oltre 110 tracce provenienti da 20 paesi diversi. La selezione degli artisti non solo cattura lo spirito globale del titolo, dagli stadi alle strade, ma lo eleva coma mai aveva fatto prima d'ora".



Degli assaggi di entrambi i volumi possono già essere ascoltati su Spotify, ai seguenti indirizzi: FIFA 20 | Volta Football. Ecco le tracce già disponibili:

FIFA 20

Que Calor by Major Lazer, J Balvin, El Alfa The Cracks by Another Sky RUNAWAY by half•alive Ozone by JyellowL Frens by Obongjayar Highway by Suzi Wu

Here 4 U by Alison Wonderland x BLESSUS Bubblin by Anderson .Paak Confess To Me by Disclosure, Jessie Ware People Say by Don Diablo, Paije Tunnel Vision by Hoodboi, Jerry Folk Way Past Them by Ivan Ooze Make Way For The King by Ohana Bam Get the Strap by Trillary Banks Coasting by Zdot, Wiley

FIFA 20, ricordiamo, verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One, PC Origin e, in edizione Legacy, su Nintendo Switch il 27 settembre. Nel frattempo, potete rendere l'attesa più piacevole giocando alla demo di FIFA 20 su PS4, Xbox One e PC