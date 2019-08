FIFA 20 vs PES 2020: quale sarà il miglior gioco di calcio dell'anno? Aspettative e previsioni in un video

Manca poco più di un mese al fischio d'inizio: le squadre di Konami ed EA stanno completando le ultime manovre di mercato, tra acquisti clamorosi come quello della Juventus da parte della società giapponese, ed aggiunte sempre più ricche all’offerta contenutistica, come nel caso di FIFA 20 e della sua modalità VOLTA.

Anche stavolta, infatti, l'eterna sfida tra Pro Evolution Soccer e FIFA si prepara a reinfiammare i cuori (e i polpastrelli) di milioni di appassionati con l'uscita di eFootball PES 2020 e FIFA 20: quale kolossal digitale riuscirà ad alzare al cielo il trofeo della miglior simulazione calcistica dell'anno?

Il 2019 promette di essere uno degli anni più forieri di novità per i cultori di giochi di calcio, con sorprese più o meno eclatanti che interesseranno gli appasionati di entrambe le filosofie pallonare di Konami ed Electronic Arts.

Una di queste sorprese l'abbiamo già citata e riguarda Volta Football, la modalità di FIFA 20 che si rifà all'indimenticabile esperienza arcade di FIFA Street; anche dall'altro capo della sponda videoludica delle simulazioni calcistiche non sono rimasti a guardare e, giocando d'attacco per spingere al fallo di reazione gli avversari targati EA Sports, hanno portato a segno diverse acquisizioni e partnership come quella, appunto, con la Juventus e con tante altre società e federazioni europee e internazionali.

Prima di lasciarvi al nostro Video speciale, vi ricordiamo che eFootball PES 2020 uscirà il 10 settembre su PC, PS4 e Xbox One, ossia sulle medesime piattaforme su cui vedrà la luce FIFA 20 il prossimo 27 settembre.