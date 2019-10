FIFA 20 vs PES 2020: qual è il miglior gioco di calcio dell'anno? La sfida in un video 4K

Con l'uscita ufficiale dei giochi di calcio targati Konami ed Electronic Arts, ha finalmente inizio il match videoludico più atteso: quello che vede contrapposti eFootball Pes 2020 e FIFA 20, schierati in campo con l'obiettivo di definire qual è il più grande simulatore calcistico disponibile sul mercato.

Mai come quest'anno, l'eterna contrapposizione tra i due giganti del settore ha saputo regalarci delle sorprese tanto inattese da stravolgere e, per certi versi, spezzare i rapporti di forza venutisi a creare con gli ultimi capitoli di Pro Evolution e FIFA.

Da un lato troviamo gli sviluppatori di FIFA 20 e il loro consueto tiki-taka che produce miglioramenti incrementali alle modalità già note e novità contenutistiche perfettibili come quella rappresentata da Volta. Dall'altro lato, invece, gli autori di eFootball PES 2020 vanno al contrattacco con una strategia aggressiva di acquisizione delle licenze (emblematica è la partnership per garantisce l'esclusiva della Juventus in PES per i prossimi anni) e uno slancio di innovazione che dona freschezza e originalità all'intero progetto, soprattutto sul fronte del gameplay.

Per una completa disamina dei punti di forza (e di debolezza) di ciascuna soluzione digitale adottata da EA e Konami per dare forma alle rispettive visioni ludiche del calcio virtuale, vi rimandiamo alla lettura dell'approfondimento di Giuseppe Arace sulla sfida tra FIFA 2020 e PES 2020, ma prima non possiamo che consigliarvi di ammirare il video speciale che campeggia a inizio articolo.