FIFA 20 vs PES 2020: squadre e campionati in esclusiva a confronto

Quali sono le squadre, i campionati e le competizioni disponibili in esclusiva su FIFA 20 ed eFootball PES 2020? Dove possiamo giocare nella Champions League, e dove vestire la maglia ufficiale della Juventus? Facciamo un riepilogo su tutte le licenze ufficiali esclusive per i due titoli calcistici.

Per rispondere alle due domande poste in apertura, ricordiamo che la UEFA Champions League sarà disponibile solo in FIFA 20, e che Konami ha ottenuto in esclusiva una partnership con la Juventus per eFootball PES 2020.

Squadre in esclusiva su FIFA 20 e PES 2020

Di seguito, i club che hanno firmato una partnership con EA Sports o Konami per apparire in FIFA 20 o in eFootball PES 2020 con i nomi e le maglie ufficiali, o per concedere il loro stadio in esclusiva (o entrambe le cose, nel caso di esclusiva completa). Alcune delle squadre presenti in esclusiva su PES, come la Juventus, sono incluse anche in FIFA ma con loghi e nomi non ufficiali (come Piemonte Calcio per il team bianconero).

Club partner di PES 2020

Juventus (esclusiva completa)

Barcelona (stadio in esclusiva)

Manchester United (presente anche in FIFA 20 grazie alla licenza della Premier League)

Bayern Munich (stadio in esclusiva)

Arsenal (presente anche in FIFA 20 grazie alla licenza della Premier League)

AC Milan (si attendono ulteriori dettagli sulla possibile presenza in FIFA 20)

AS Monaco (stadio in esclusiva)

Celtic (stadio in esclusiva)

Rangers (stadio in esclusiva)

Palmeiras (esclusiva completa)

Flamengo (esclusiva completa)

Sao Paulo (esclusiva completa)

Corinthians (esclusiva completa)

Vasco da Gama (esclusiva completa)

Universidad de Chile

Colo-Colo

Schalke

Club partner di FIFA 20

Liverpool

PSG

Manchester City

PSV Eindhoven

Benfica

AS Roma

Ajax

Chelsea

Campionati in esclusiva su FIFA 20 e PES 2020

A seguire, le licenze dei campionati in esclusiva su FIFA 20 ed eFootball PES 2020. Serie A (Italia), Ligue 1 & Ligue 2 (Francia), Pro League (Belgio), Superliga (Danimarca) e SAF Superliga (Argentina) saranno presenti in entrambi i giochi. Alcuni dei campionati presenti in esclusiva su FIFA, come la Premier League inglese, sono incluse anche in PES ma con loghi e nomi non ufficiali.

Leghe esclusive di PES 2020

Brasileirao Serie A (Brasile)

Brasileirao Serie B (Brasile)

Russian Premier League (Russia)

Thai League 1 (Thailandia)

Leghe esclusive di FIFA 20

Hyundai A-League (Australia)

Osterreichische Bundesliga (Austria)

Campeonato Nacional Scotiabank (Cile)

Chinese Super League (Cina)

Liga Dimayor (Colombia)

EFL Championship (Inghilterra)

League One (Inghilterra)

League Two (Inghilterra)

Bundesliga (Germania)

2 Bundesliga (Germania)

3 Bundesliga (Germania)

Eredivisie (Olanda)

Calcio B (Italia)

Meiji Yasuda J1 (Giappone)

K League 1 (Corea del Sud)

Liga Bancomer MX (Messico)

Eliteserien (Norvegia)

Ekstraklasa (Polonia)

Liga NOS (Portogallo)

SSE Airtricity League (Irlanda)

Liga I (Romania)

Abdul Latif Jameel League (Arabia Saudita)

Scottish Premiership (Scozia)

La Liga Santander (Spagna)

La Liga 1 2 3 (Spagna)

Allsvenskan (Svezia)

Raiffeisen Super League (Svizzera)

Super League (Turchia)

MLS (Stati Uniti)

Parlando delle licenze presenti nel nuovo gioco calcistico di Konami, segnaliamo che è possibile inserire nomi, loghi e maglie delle squadre non licenziate importando i File Opzioni su PES 2020.

Ricordiamo che eFootball 2020 ha fatto il suo debutto su PS4, Xbox One e PC il 10 settembre, e che FIFA 20 sarà disponibile per tutti dal 27 settembre su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.